Rüyada deprem görmek rüya sahibinin hayatında bir takım değişiklikler olacağının göstergesi olan rüyalardan biridir. Kişinin hayatında bir takım farklılıklar olacak ve alışkanlıklar değişecek demektir.

Rüyada deprem görmek; üzüntü, zarar, ziyan ve ya iş yaşamında yaşanacak olan bir takım sıkıntılar anlamına gelmektedir. Bazı alimlere göre ise rüyada deprem görmek hayatınızda bir takım değişikliklerin olacağına işaret etmektedir.



Rüyada depremi yaşamak; rüyayı gören kişinin günlük yaşantısında ve iş hayatında çok iyi atılımlar yapacağına, para ve mal konusunda iyi noktalara geleceğine ve gelişeceğine işaret eden bir rüyadır. Rüya sahibi çevresi tarafından paranın da gücü sayesinde saygın biri olarak bilinecektir.

Rüyada deprem olduğunu görmek hissetmek; rüyada deprem görmek ile aynı anlamı taşımaktadır. Rüya sahibinin hayatında bazı farklılıklar olacağına ve tamamen rüya sahibinin kendi elinde olmayan olaylar yaşayarak meydana gelecek olan olaylar anlamına gelir. Rüyada deprem olduğunu hissetmeniz hayatınızda bir takım değişikliklere gideceğinize en büyük desteğide aileniz ve yakın dostlarınızdan göreceğinize delalet eder.

Rüyada büyük deprem görmek; insanlar tarafından konuşulacak bir takım olayların yaşanacağına delalet eder. Rüyada deprem olup insanlar kaçıştığını görmeniz, rüya sahibinin bir öneride bulunması fakat rüya sahibinin önerisini kimsenin dikkate almamasına işaret eder. Bundan dolayı bazı insanların pişmanlıklar yaşayacağına delalet etmektedir.

Rüyada okulda deprem olduğunu görmek; okulda deprem olması rüya sahibinin hayallerini, isteklerini kismeye söylememesi gerektiğine, eğer bazı kişilere hayallerinden bahsederse bunun sonucunda o hayaline ulaşmak için önüne bir takım engeller geleceğine, insanların onu kıskanacağına delalet etmektedir. Rüyada iş yerinde deprem olduğunu görmeniz; yeni tanışmış olduğunuz bir kişi ile ortaklık kurulacağına delalet etmektedir.

Rüyada asansörde deprem olduğunu görmek; iş ile yorumlanan bir rüyadır. Rüya sahibi iş hayatında iyi yerlere gelmiştir. Fakat işte yapacağı bir takım yanlışlardan dolayı kötü haber alınacağına ve bir çok başarının kaybedileceğine işaret etmektedir. Rüya sahibinin bu aralar hem maddi hem de manevi anlamda kötü bir döneme gireceğine delalet eder. Asansörde sıkıştığınızı görmeniz; birisi ile büyük bir tartışma yaşayacağınıza işaret etmektedir.

Rüyada Camide deprem olduğunu görmek; Allah adına yapacağınız bazı işlerin art niyetli kişiler tarafından su istimal edileceğine işaret etmektedir. Yapacağınız bazı iyi niyetleriniz anlaşılmayacak kötü art niyetli kişiler yüzünden iyi niyetlerinizin size zarar vereceğine işaret etmektedir.

Rüyada uzakta bir yerde deprem olduğunu görmek; rüya sahibinin anne ve ya babasının hasta olduğuna ve hastalık yüzünden üzüntü duyulacağına ve hatta hastaneye yatma durumunun olacağına işaret etmektedir. Rüya sahibinin anne ve ya babasının sağlık durumu ile alakalı rüyalardan biridir.