Rüyada diş düşmesi hayırlara yorulan rüyalardan değildir. Rüyada diş düşürdüğünü gören kişinin uğursuzluk yaşayacağı ve rüya sahibinin üzüntülü günler geçireceği şeklinde tabir edilmektedir.

Rüyada diş düşmesi; görmek rüya alimlerine göre hem maddi hemde manevi anlamda rüya sahibinin zarara uğrayacağı şeklinde tabir edilmektedir. Rüya sahibinin biraz zor günler geçireceğine bundan dolayı üzüleceğine düşünceli bir ruh haline bürüceğine delalet etmektedir.



Rüyada diş düşmesi rüya sahibinin hayata küseceğine ve bir çok şeyden elini eteğini çekeceğine delalet eder.

Rüyada ön dişi düşmesi görmek; rüya sahibinin çocuğundan ve ya kardeşinden yararlanacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada diş çıkması; rüya alimcilerine göre hayırlara yorulan rüyalardan biridir. Rüya sahibinin sıkıntıya düştüğü zamanlarda birisinin ona her zaman yardımcı olacağına işaret etmektedir.

Rüyada diş çekmek; dişinin çekildiğini görmesi yakın çevrenizdeki kişiler ile görüşmek ve sürekli olarak aynı şeyleri yapıp konuşmaktan sıkılmak manasına gelmektedir. Bu monotonluktan sıkılan rüya sahibinin hayatında değişiklikler yapacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada takma diş görmek; herhangi bir işte büyük bir başarı sağlayacağınız şeklinde yorumlanmaktadır. Ayrıca bazı rüya tabircilerine göre rüyada takma diş taktığını görmek hayalinizdeki bir çok şeye kavuşacağınıza, isteklerinizin gerçek olacağına delalet eder.

Rüyada diş kanaması görmek; dişinizin kanadığını görmek rüya tabircilerine rüyayı gören kişinin rüyasının görülüş şekline göre bir kaç farklı anlam şeklinde yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin gözünde büyüttüğü fakat aslında o kadar da zahmetli olmayan bazı konuların varlığı şeklinde tabir edilmektedir. Rüya sahibinin bitmeyeceği sandığı borçlarının biteceği, barışmayacağı sandığı bir kişi ile barışması ve ya geçmeyeceği sandığı bir hastalıktan kurtulması şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada diş kırılması görmek; maddi sıkıntılar olarak yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin borçlu olması ve borçlarını ödemesi şeklinde tabir edilmektedir.

Rüyada diş kamaşması; dostunun onu hayal kırıklığına uğratacağı şeklinde tabir edilmektedir.

Rüyada diş çıkması görmek; hayırlara yorulan rüyalardan biridir. Rüyada dişinin çıkması iyi bir anlam ile yorumlanmaktadır. Kişinin maddi ve manevi anlamda biraz sıkıntılı günler geçireceğine fakat bu günlerin geride kalacağına bir yakının desteği ile tüm sorunların düzeleceğine delalet etmektedir. O kişinin sayesinde rüya sahibi rahat bir nefes alacaktır.