Rüyada doğum yapmak hayırlı rüyalardan biridir. Rüya sahibinin acı ve azaptan arınmasına hamile bir kadın için kız çocuğu doğurduğunu görmek, erkek çocuk ile erkek çocuğu doğurduğunu görmek ise kız çocuğu ile tabir edilir. Hamile olmayan bir kadının doğum yaptığını görmesi evleneceği kocasının zengin olacağına işaret eder.

Rüyada doğum yapmak; rüya sahibinin problemlerinden, sıkıntılarından kurtulmasına ve onun için zor olan şeylerin üstesinden gelmesine delalet eder. Rüyanızda doğum yaptığınızı görmeniz ve eğer öncesinde sağlık probleminiz varsa buna geri kavuşacağınıza da işaret etmektedir.



Rüyada doğum yapmak erkek bebek doğurmak; rüya sahibi için güzel rüyalardan biridir. Henüz tatmadığı güzel duyguları tatması ve hayatında köklü güzel değişiklikler yaşayacağı manasına gelmektedir.

Rüyada sancısız doğum yapmak; doğum sancısı çekmediğini, sezaryen ile doğum yaptığın�� görmek sıkıntılarınızdan kurtulacağınız ve beklentilerinize kavuşacağınız manasına gelmektedir. Kısacası iyi bir anlamı vardır. Kişi hamile ise ağrısız doğum yapacak manasına gelir.

Rüyada kolay doğum yapmak; rüya sahibinin büyüklerinin tavsiyesi ile zor bir durumdan kurtulacağı ve ya baş edebileceği manasına gelir.

Rüyada birinin doğum yapması; başka birisinin doğum yaptığını ve erkek doğurduğunu görmeniz sizin kız çocuğu doğuracağınız manasına gelir. Eğer o başka biri kız çocuğu doğurmuş ise sizin erkek çocuğu doğuracağınız manasına gelmektedir.

Rüyada doğum yapmak kızı olduğunu görmek; rüyada kız çocuğu doğurmak erkek çocuk ile, erkek çocuk doğurmak ise kız çocuk ile tabir olunmaktadır.

Rüyada hamile olduğunu görmek; rüya alimlerine göre bu rüya sahibinin malının artacağına delalet eder. Ayrıca sevineceği bir takım haberler almaya işaret etmektedir. Bu kişinin giderek zenginleşeceği şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada ölü doğum yapmak; gerçek hayatta yolunda gitmeyen bir takım şeylere delalet eder. İşlerinde başarısız olacak ve kişinin isteklerinin gerçekleşmeyeceğine işaret eder.

Rüyada normal doğum yapmak; rüya sahibinin kimsenin desteğine ihtiyacı olmadan kendi ayakları üzerinde durabildiğine işaret eder. Rüyada evde normal doğum yaptığını görmek rahat olmaya ve özgürce hareket etmeye delalet eder.

Rüyada bebek emzirmek; rüya sahibinin ömrünün yettiği sürece çocuğuna hayrı olacak ve aynı zamanda ondan da hayır göreceği manasına gelmektedir.

Rüyada doğum yapmak için hastanede olduğunu görmek; hastanede olduğunuzu ve doğum yapmak için beklediğinizi görmeniz rüya sahibinin kendi ayakları üzerinde durmayı istemesi, ve bir çok anlamda sapasağlam durması istemesi anlamını taşımaktadır. Ayrıca rüyada doğum yapmak için koşa koşa hastaneye gittiğini görmek bir imkansızlık içinde olmak nedeni ile kendi başının çaresine bakmak durumunda kalmak anlamını taşımaktadır.

Rüyada bebek görmek; erkek bebek hayırlı ve müjdeli bir haber alacağınıza işaret ederken kız bebek görmek genellikle bolluk ve bereketli günlerin geleceğinin müjdesini veren rüya anlamını taşımaktadır.