Rüyada domates görmek helal kısmet ile yorumlanır. Rüyada görülen domates ne kadar iyi görünüyorsa rüyanın anlamı da o kadar iyi olur.

Rüyada domates görmek; hayırlı ve güzel rüyalardandır. Sevineceğiniz haberler alacağınız manasına gelir. Rüyada Domates Görmek, domatesi mevsiminde görmüşseniz size gelecek olan şans, bereket ve kısmet olarak tabir edilir. Domatesi yediğinizi ve tadının mayhoş olduğunu görmüşseniz bu rüya küçük sıkıntılara işaret eder.



Rüyanızda bir bahçeden domates topladığını görmek veya bir satıcıdan domates almak, hem sizin hem de ailenizin sevineceği müjdeler alacağınıza delalet eder.



Rüyada domates toplamak; bir tarlaya girip oradan domates topladığını görmek hayırlı bir iş ya da hayırlı bir haber anlamına gelir. Nimetlerin çoğalmasına, bolluk berekete, makam sahibi olmaya, iş hayatında kar elde etmeye, maddi durumun iyi olmasına işaret eder.



Rüyada domates almak; iyiye yorulur, tıpkı rüyada domates toplamak gibi hayırlı ve güzel bir haberin gelmesine delalet eder. Hiç beklenmedik bir yerden çok sevinilecek bir haber almaya işaret eder. Bekar biri bu rüyayı görmüş ve evlenmek istiyorsa kısmetinin açılacağı anlamına gelir.



Rüyada domates tarlası görmek; tarlanın size ait olduğunu görmeniz mülke ve servete sahip olmak anlamına gelir. Faydalar ve rızk olarak tabir edilir. Rüyayı gören kişi bekarsa evlenir, fakirse zengin olur.



Rüyada domates doğradığını görmek; canlı, kırmızı bir domates doğradığını görmek kazancı biriktirmeye ve tasarruf etmeye işaret eder.



Rüyada kırmızı domates görmek; sağlıklı ve mevsiminde görünen domates değerli eşyaları anlatır. Kırmızı olgun bir domates yediğini görmek ele geçecek yüklü bir miktar paranın habercisidir. Kırmızı domates satın aldığını veya bir yerden topladığını görmek huzurlu ve mutlu bir hayat sürüleceğine işaret eder.



Rüyada domates kabuğu görmek; hor kullanılan mal veya para anlamına gelir. Domatesi soyduğunu ve kabuğunu çöpe attığını görmek malının değerini bilmemeye yorulur.



Rüyada domates bahçesi görmek; ailevi sıkıntıları olan kişinin bu rüyayı görmesi tüm sıkıntılarının son bulacağına ve iyi haberler alacağına işarettir. Ayrıca bahçeden domates toplamak sizin sevinçli haber şeklinde de yorumlanır.



Rüyada domates ektiğini görmek; iyidir. Bahçeye domates ekmeniz bazı yatırımlarda bulunacağınıza, para biriktirmeye, çok çalışmaya ve tüm bunlardan fayda sağlamaya işaret eder.



Rüyada mevsiminde domates görmek; yaz ayındaysanız ve domates gördüyseniz bunun anlamı hayırlı ve güzeldir. Kısmete yorulur.



Rüyada ezilmiş domates görmek; kötü görünen, ezilmiş domates görmek haram mal ve hayırsız kazanca işaret eder.