Rüyada domuz görmek rüya sahibini sevmeyen bazı kişilerin varlığına işaret eder. Rüyada domuz görmek genel olarak iyiye yorulmaz.

Rüyada domuz görmek; kısmetsizlik, şansızlık ve haram kazanca işaret eder. Dişi domuz görmek ise neslin çokluğu anlamına gelir. Rüyada Domuz Görmek ve ona karşı koymak kişinin rakibine karşı koyması şeklinde tabir edilir.



Rüyada domuz yavrusu görmek; domuz yavruları sıkıntı ile tabir edilir. Yavru domuz görmek rüya sahibinin zorluk çekeceği günlerin yakında olduğuna delalet eder.



Rüyada domuz eti görmek; alın teri dökülmeden, yorulmadan, helal yoldan kazanılmayan mal ve mülk olarak tabir edilir. Vahşi domuz görmek çok güçlü olduğu halde hayrı veya yardımı görülmeyen bir kişiyi anlatır.



Rüyada domuz sürüsü görmek; sürü halinde birçok domuz görmek rüya sahibinin sıkıntısız çok güzel bir hayat geçireceğine delalet eder.



Rüyada domuz kovaladığını görmek; sıkıntıların kısa bir zaman içerisinde sona ereceğine, anlaşmazlıkların tatlıya bağlanacağına işaret eder.



Rüyada beyaz domuz görmek; genellikle düşman veya haram ile tabir edilir. Rüyada beyaz domuz yanlış işlerden hemen döneceğinize veya düşmanın size zarar veremeyeceğine delalet eder.



Rüyada domuz eti yemek; haram mal veya kötü işlere bulaşmaya işaret eder.



Rüyada vahşi domuz görmek; hayırsız, tembel, sorumluluklarını bilmeyen, işe yaramaz bir erkek ile tabir edilir. Ayrıca bazı rüya tabircilerine göre rüyada vahşi domuz görmek büyük servet olarak yorumlanır.



Rüyada domuzu öldürdüğünü görmek; o kişinin düşmanında kurtulacağına işaret eder.



Rüyada domuzun size zarar verdiğini görmeniz ise; o kişinin düşmanından veya bir başkasından şiddet göreceğine işarettir. Kişinin çiftliği olduğunu ve domuzlarının olduğunu görmesi ise; biriktirmiş olduğu para veya mal ile yorumlanır.



Rüyada domuza bindiğini görmek; o kişinin düşmanlarına karşı üstünlük sağlayacağının işaretçisidir.