Rüyada elma görmek mutluluk verecek güzel olayların gelişeceğine işaret eder. Rüyada elma görmek, hayırlı evlat ve kısmet şeklinde de yorumlanır...

Rüyada elma görmek; başarıya, çocuğa, kısmete, evliliğe, helal kazanca ve kişinin isteklerine kavuşmasına delalet eder. Rüyada Elma Görmek elmanın rengine göre de farklı yorumlanır.



Rüyada elma ağacı görmek; arkadaşların birbirlerine olan yakınlığına delalet eder. Elma ağacının altında dinlendiğini görmek bekarlar için evlilik habercisi, evli olanlar için ise evliliğin mutlu ve uzun süreceğinin işaretidir.



Rüyada kırmızı elma yemek; kısmetli işlere işaret eder. Rüyada yeşil elma görmek nedir; sıkıntı, keder ve rüya sahibinin moralinin bozuk olmasına yorulur.



Rüyada elma bahçesi görmek; elma bahçesinde dolaştığınızı görmek hayırlı ve güzel rüyalardan biridir. Mutlu olacağınız bir geleceğin sizi beklediğine delalet eder.



Rüyada elma kurdu görmek; bir şeyden hevesinizin kırılmasına ve moralinizin bozulmasına; bir işten geri adım atmaya işaret eder. Elma kurdunu yediğini görmek ise can sıkıcı durumların habercisidir.



Rüyada elma yemek; rüya sahibinin kısmetli olacağına, evli ve çocuğu varsa çocuklarının hayırlı evlatlar olacaklarına işaret eder. Rüyada özellikle kırmızı elma görmek daha hayırlıdır. Rüya sahibinin rüyada elma yemesi etrafında düzgün ve iyi kalpli insanların olduğuna işaret eder. Kırmızı elma görmek aynı zamanda helal mal anlamına da gelir.



Rüyada elma sirkesi görmek; rüya sahibinin temiz olmasına, hatta temizlik konusunda takıntılı duruma gelmeye işaret eder. Ayrıca rüyayı gören kişinin sağlığına dikkat etmesi gerektiğinin habercisidir.



Rüyada elma şekeri görmek; size keyif veren kişiler ile sohbet ettiğinize ve sevdiğiniz işleri yapmaya delalet eder. Rüyada elma şekeri yemek rüya sahibinin hem hoş sohbetli hem de adeta ağzından bal damlayan güzel sözlü bir kişi olduğunu anlatır.



Rüyada siyah elma görmek; rüya sahibinin yeniliklere açık yenilikçi bir zihniyete sahip olduğuna işaret eder. Rüyada siyah elma yemek birçok kişinin ön yargılı baktığı bir kişi ile birlikte olmak şeklinde tabir edilir. Rüyada siyah elma sattığını görmek, kabul görmeme riskine rağmen cesaretle bir işe atılmayı anlatır.



Rüyada elma ısırmak; rüya sahibinin elma ısırdığını görmesi eline bazı fırsatların geçeceğine, kısmet ve bol kazanca yorulur. Rüya sahibinin kısmetinin artacağına ve işlerinin yolunda giderek daha iyi olacağına işaret eder.