Rüyada erkek çocuğu görmek, kişinin sevineceğine, mutluluğa ereceğine ve güzel bir geleceğe işaret eder. İşte rüyada erkek çocuk görmenin anlamları...

Rüyada erkek çocuğu görmek; bolluk ve bereketi sembolize eder. Herkes tarafından sevilmeye ve saygı duyulmaya işaret eder. Aynı zamanda hayırlı bir kısmet olarak da tabir edilir. Bekar bir kızın rüyada erkek çocuğunun olduğunu görmesi mutlu bir evlilik yapacağına delalet eder.



Rüyada erkek çocuğu görmek iş hayatında düzelmeye ve yükselişe yorulur. Bekar bir erkeğin rüyasında erkek çocuk görmesi ise evliliğe hazır olduğuna işaret eder.

Rüyada erkek çocuğu olduğunu görmek; rüya sahibinin hayatında birçok konuda güzel gelişmelerin olacağı, mutlu olacağı haberler alacağı, iyi işler yapacağı ve sıkıntılarından kurtulacağına delalet eder.



Rüyada erkek çocuk sevdiğini görmek; kişinin aile hayatında güzel haberler alacağına, çok büyük işler gerçekleştireceğine ve mutlu bir hayat süreceğine işaret eder.



Rüyada erkek çocuğu öldüğünü görmek; iyiye giden günlerin geride kalacağına ve olumsuz gelişmeler yaşanacağına delalet eder.



Rüyada erkek çocuk doğurduğunu görmek; rüyada erkek çocuğu doğurduğunu görmek gerçekte hamile iseniz rüyaların tam tersinin çıktığı mantığı ile yorumlanarak, kız çocuğunuzun olacağına işaret eder.

Rüyada erkek çocuk emzirmek; kız çocuk sahibi olacağınıza delalet eder. Kendi çocuğunu emzirdiğini gören bir kadının evladı ileride çok başarılı ve ailesine hayırlı bir evlat olacaktır. Tanımadığı bir kimsenin çocuğunu emzirmek ise düşmanlık olarak tabir edilir.



Rüyada ikiz erkek çocuk görmek; hayırlı rüyalardan biridir. İkiz bebekler görmek bolluk ve bereket ile tabir edilir. Kişinin tüm dualarının kabul olacağına, şansının daha da artacağına ve rüya sahibinin tüm dert ve sıkıntılarının sona ereceğine delalet eder.



Rüyada zenci erkek çocuk görmek; rüya sahibinin, ailesine hayırlı ve hürmet gösteren, başkalarına karşı nazik, cana yakın bir evladı olacağına delalet eder. Dertlerin biteceğine, eğer hasta ise sağlığına kavuşacağına, uzakta ve uzun süredir görmediği sevdiklerine kavuşacağına işaret eder.

Rüyada esmer erkek çocuk görmek; hamile kadınlar için ikiz bebek sahibi olacakları şeklinde yorumlanır. İşle ilgili yanlış kararlar alınmasından dolayı maddi zarar, borçlanma ya da gereksiz harcama yapmaya da delalet eder.

Rüyada erkek bebek emzirdiğini görmek; bu rüyayı eğer bir kadın görüyorsa yakın bir zaman içerisinde hamile kalacağına işaret eder. Erkek çocuk görmek gerçek hayatında kız çocuğunun olacağının habercisidir. Eğer bu rüyayı evli bir kadın görüyorsa başarılı olacağını ve evladının hayırlı olacağını da anlatır.