Rüyada eski sevgiliyi görmek psikolojik olarak da çok fazla görülebilen rüyalardan biridir. Eski sevgiliyi görmenin anlamı sevgilisi olanlar için ayrı sevgilisi olmayanlar için ayrı şekilde tabir edilmiştir.

Rüyada eski sevgiliyi görmek; sevgilisi olduğu halde rüyasında eski sevgilisini gören kişinin ilişkisini zedeleyecek demektir. Hatta kişinin ilişkisi biteceği manasına bile gelmektedir. Hayatında kimse olmayan bir kişinin rüyasında eski sevgiliyi görmesi rüyayı gören kişi için yeni birliktelikler manasın gelmektedir. Yeni bir ilişkiye başlayacaktır.



Bu yüzden rüyada eski sevgili görmenin anlamı kişinin durumuna göre değişiklik göstermektedir. Eğer evli bir kimse rüyasında eski sevgilisini görmüş ise bu eşi ile arasında çıkacak olumsuzluklar, sorunlar manasını taşımaktadır.

Aslında rüyada eski sevgiliyi görmek; bilinçaltınızda onu düşündüğünüz ve nefret ederek düşündüğünüz manasına gelmektedir. Bu yüzden aslında bilinçaltında kalan bir şey olarak yorumlanır ve onu unutmanız sizin için daha hayırlı olacaktır.

Rüyada eski sevgili ile kavga etmek; tam tersi bir manaya sahiptir. Hayırlı ve güzel bir izdivaç manasına gelir. Bu rüyayı gören kişi bekar ise güzel bir evlilik yapacaktır.

Rüyada eski sevgili ile konuştuğunu görmek; birkaç sıkıntılı olay yaşadıktan sonra güzel kararlar vererek kişinin kendine olan güveninin artmasına ve sorunların ortadan kalkacağına delalet eder. Hayırlı bir kısmet ile tanışıp bu kişi ile düzgün ve istenilen bir birlikteliğe gidileceğine ve sonunda hayırlı olacağına delalet eder.

Rüyada eski sevgiliyi mutlu ve güler yüzlü bir halde görmek; güzel haberlere işaret eder. Sinirli bir şekilde görmeniz ise tartışmaya işaret etmektedir. Hatta bazen ayrılık manasını da taşımaktadır. Eski sevgili aynı zamanda hayırlı ve huzurlu bir evlilik yapmak manasına da gelmektedir.

Rüyada eski sevgili ile arkadaş olduğunuzu görmek; bir türlü yapılamayan bir çalışmanın tanışacağınız bir kaç kişi sayesinde daha kolay bir şekilde gerçekleşeceğine ve karanlık görülen durumların aydınlığa kavuşacağına delalet eder. Rüyanızda eski sevgiliniz ile arkadaş olmak sorunlu geçen bir dönemin geride kalacağı manasına gelir. Aynı zamanda hayırlı bir iş kapısının açılacağı manasınada gelmektedir.

Rüyada eski sevgilinin ailesini görmek; dışarıya vuramadığı ve içe attığı bir takım şeylerin olduğu manasına gelir. Gerçek hayatında bazı fikirlerini gerçekleştirmek için kendisini bir türlü hazır hissetmiyor.

Rüyada eski sevgiliye sarılmak; mutluluğa delalet eder.

Rüyada eski sevgili ile birlikte gezmek; muradına ermeyi, mutlu olmayı ve istediği huzurlu mutlu yuvaya kavuşmaya işaret eder.

Rüyada eski sevgili ile barışmak; iyi bir anlam ifade ediyor gibi görünsede tam tersidir. Rüyada eski sevgili ile barışmak ayrılık manasına gelir.

Rüyada eski sevgilinin annesini görmek; söylenecek bir takım sözlerin olması manasına gelmektedir. Eski sevgilisine söylemek isteyip söyleyemediği bir takım sözlerin olduğuna ve onunla tekrar bir araya gelme arzusu olduğu manasına gelir.