Rüyada et görmek, eti pişmiş ve ya çiğ olarak görmeniz halinde bile farklı anlamlar taşıyan rüyalardan biridir. Rüyada et görmek; eğer et pişmiş ise helal şekilde kazanılan mal şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada çiğ et görmek ise genellikle kötüye yorumlanmaktadır.

Rüyada et görmek; çiğ et ise sıkıntı, üzüntü ve hatta hastalık olarak yorumlanmaktadır. Rüyada pişmiş et görmek helal maldır. Rüyada kasaptan et aldığını görmek; müsibet ve kedere işaret eder. Ayrıca görülen taze et gıybet etmek ile de yorumlanmaktadır. Etin yeniliş şekli ile bile rüyanın anlamında değişiklik olmaktadır. Rüyada çatal ile et yediğinizi görmek; bir ziyafet anlamını taşımaktadır. Eğer eliniz ile et yediğinizi gördüyseniz helal para kazandığınıza işaret etmektedir.



Rüyada çiğ et görmek; ve çiğe et yediğini görmek bir takım hayırlı işlerin olacağına işaret etmektedir. Fakat rüyada genel itibari ile çiğ et görmek iyi anlam oluşturmamaktadır.

Rüyada pişmiş sığır eti yediğini görmek; kız çocuğununu doğmasına işaret etmektedir.

Rüyada tavuk eti yediğini görmek; kötü bir kadın şeklinde yorumlanır. Kadının size bir kötülük yapacağına delalet etmektedir.

Rüyada balık eti görmek; helal kazanılan mal şeklinde yorumlanır. Balık eti görmek deniz tarafından temin edilecek menfaat olarakta yorumlanmaktadır.

Rüyada et yemeği görmek; rızık, bolluk ve bereket şeklinde yorumlanmaktadır. Fakir kimse için et ile pişmiş olan yemeği görmesi zenginliğe işaret eder. Etsiz pişmiş yemek görmek ise; ibadet ve ihtiyaç şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada et görmek yemek; yalnızca et kavurduğunu görmek dua kapılarının açık olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada et görmek ve çevresindeki kişilere dağıtmak hayır işlemeye işaret eder. Eğer rüyada bir kimsenin et yemeği yaptığını gördüyseniz arkanızdan konuşuluyor manasına gelir. Eti eğer ailenizden bir kişi yediyse bir isteğinizin kısa süre içerisinde gerçekleşeceğine işaret etmektedir.

Rüyada et doğradığını görmek; kendisinin ve ya başkasının et doğradığını görmek büyük bir kötülüğe çağrışım yapmaktadır. Ayrıca rüya sahibinin geçmiş dönemde yaptığı bir şeyin pişmanlığını duyması şeklindede yorumlanmaktadır.

Rüyada et kavurması görmek; kendisinin et kavurması ve ya birinin et kavurduğunu görmesi bir iş için hayırlı ortaklık yapılacağı manasına gelir. Kişinin hayırlı işler yaptığının ve hayırlı rızık yediğinin göstergesi olmaktadır. Kavurduğunuz etin pişmemesi yakınınızdaki bir kişinin sürekli sizin dedikodunuzu yapacağı manasına gelir.

Rüyada et çalmak; rüya sahibinin mutluluğa ereceğini işaret eder. Ummadığı bir kişi ve yerden ummadığı bir iyilik ile karşılaşacağı manasına gelmektedir. Ayrıca rüyada et çalan kişinin borçları var ise borçlarından kurtulacağı manasına gelmektedir.

Rüyada et dövmek; et dövdüğünü gören kişi bugüne kadar yapmış olduğu iyiliklerin karşılığını alacak manasına gelir. Rüya sahibi bir kişinin et dövdüğünü gördüyse kötülük şeklinde yorumlanmaktadır. Et dövmenin anlamı iyi değildir.