Rüyalarımız biz her ne kadar çok uzun sürüyor gibi düşünsekte aslında 4-5 saniyeliktir. Rüyaları hatırladığımız zaman anlamlarına bakmayı ihmal etmeyiz. Rüyada Gelinlik Giymek iki farklı şekilde yorumlanmaktadır. Genellikle iyiye yorulan rüyalardandır.

Rüyada gelinlik giymek; eğer gelinlik giyen kişi bekar ise uzun zamandır birlikte olduğu ve çok iyi anlaştığı kişi ile en kısa sürede evlenip mutlu, huzurlu bir yuvaya karışacağına delalet eder. Eğer rüyayı gören kişi evli ise iş hayatında ve ya aile hayatında mutlu ve güzel gelişmelere vesile olacak bir haber alacağı manasına gelmektedir. Bazen ise rüyada gelinlik giydiğini gören kişi hamile ise kız çocuğuna ve ya çocuk isteyen kişiler için hayırlı bir evlat şeklinde yorumlanmaktadır.



Rüyada duvak görmek; bekar kişiler için evlenmeye, evli kişiler için ise anlamı çocuk sahibi olmaktır.

Rüyada gelinlik görmek; rüya sahibi işsiz ve bekar ise kısa zaman içerisinde ailesi tarafından da beğenilecek bir işe gireceğine delalet eder. Evli bir kişi ise çok mutlu olacağına ve güzel işler yapacağına delalet eder.

Rüyada temiz gelinlik giymek; rüyayı gören kişinin girdiği bir işte ya da yapacağı bir çalışmada başarılı olacağı ve iyi sonuçlar alacağına işaret eder. Temiz gelinlik görme k her zaman iyidir. Saf bir kalp, iyi bir huy, kadında güzel ahlak ve namus anlamına gelir. Temiz gelinlik giyen kişini aile hayatı güzel ve huzurlu geçer.

Rüyada kirli gelinlik giymek; rüya sahibinin yapacağı çalışma ya da projenin bir sonuca varmayacağına işaret eder. Rüyayı gören kişi evli ise aile hayatında bir takım huzursuzluklar ve mutlu olmama ile ilgili bir anlamla yorumlanmaktadır.

Rüyada siyah gelinlik giymek; genellikle mutsuz bir evlilik anlamına gelmektedir. Rüya sahibinin biraz sıkıntılı günler yaşacağı manasına gelir.

Rüyada beyaz gelinlik giymek; rüyayı gören kişinin şerefi , güzelliğine ve hayra işarettir. Gelinliğin bir anlamıda üzüntü ve kederden kurtulmaktır. Beyaz güzel gelinlik heybet ve övünmek anlamına gelmektedir.

Rüyada kırmızı gelinlik giydiğini görmek; hayırlı bir rızık manasını taşımaktadır. Gördüğünüz kırmızı renkli gelinlik ne kadar temiz ise o kadar iyi bir anlamı olmaktadır. Mutluluk dereceside o kadar fazla olduğu manasına gelir.

Rüyada başkasının gelin olduğunu görmek; aileniz ve ya yakın arkadaşlarınızdan birinin mutlu ve huzurlu bir evlilik yaşayacağı ve ya iş hayatında başarılar elde edeceği manasına gelmektedir.

Rüyada gelin olduğunuzu görmeniz; karlı bir iş yapacağınız manasına gelmektedir.

Rüyada gelinlik giyememek; evleniyorsunuz fakat gelinlik giyemiyorsanız, ya da gelinliğiniz yanınızda ama giymiyor ve ya giyemiyorsanız bunun anlamı sıkıntılı bir süreç var demektir. Beklediğiniz bir takım durumlar gecikebilir fakat sonu ferah olacaktır.