Rüyada halı görmek; zenginliğin, bolluk ve bereketin habercisidir. Halı üzerinde yürüdüğünü görmek ise sevinçli bir olaya işaret eder.

Rüyada halı görmek; kişinin başarılı olacağı ve bolluk bereketinin artacağı şeklinde tabir edilirken, yakın çevrenizdeki kişilerin zengin olacağına da işaret eder. Rüyada halı görmek yaşanan hayattan hoşnutluk anlamına da gelir.



Rüyada halı yıkadığını görmek; rüya sahibinin kötü ve sıkıntılı günlerini geride bırakacağına, güzel günlerin geleceğine ve isteklerine kavuşacağına delalet eder.



Rüyada rulo halı görmek; rüya sahibinin işlerinin kötüye gideceğine ve sıkıntı bir döneme gireceğine delalet eder.

Rüyada halı yıkayan birini görmek; huzurlu bir aile hayatının habercisidir.



Rüyada renkli halı görmek; güzel anlama sahiptir. Rüyada yeşil renkli halı görmek rüya sahibinin mal varlığının çok olacağına delalet eder. Sevinç, mutluluk anlamına da gelir.



Rüyada halı hediye almak; bir başka kimseden halı hediye aldığınızı görmeniz o kimseye karşı saygınlık kazandığınız anlamına gelir. Yaptığınız iyiliklerin karşılığını alacağınızı anlatır.



Rüyada eski halı görmek; eski, yıpranmış, rengi solmuş veya yırtılmış bir halı görmek yokluğa düşmek ve yaşanacak zor günlere işaret eder.



Rüyada Cami halısı görmek; namaz ibadeti için camide toplanan cemaat ile tabir edilir.



Rüyada halı yolluk görmek; bereketin artması ile tabir edilir. Rüyada yolluk görmek rüya sahibinin sıkıntılarının biteceğine işaret eder.



Rüyada desenli halı görmek; üzerinde renkli desenler olan halı görmek, rüya sahibinin işlerinin yolunda gideceğine, güzel günlerin geleceğine ve mal artışına işaret eder.