Rüyada havuz görmek kişinin zevklerine, duygularına, ilhamına işaret eder. Sakinleşme ve kendine vakit ayırma ihtiyacına vurgu yapar.

Rüyada havuz görmek; mavi renkte havuz görmek hayatınızda yaşayacağınız güzel zamanların olduğuna işaret eder. Rüya sahibi eğer bekar ise biriyle tanışıp o kişi ile çok mutlu bir birlikteliği olacağına delalet eder. Ayrıca rüyada havuz görmek eli açık, yardım sever, insanlara ve hayvanlara yardımı dokunan kişiye yorulur. Bazı rüya tabircilerine göre ise havuz kadını simgeler.



Rüyada havuzda yüzdüğünü görmek; havuzda yüzdüğünüzü ve dibe kadar daldığınızı gördüyseniz birisine aşık olacağınızı ve o kişiyi elde etmeye çalışacağınıza delalet eder.



Rüyada havuzda balıklar görmek; havuzun içinde balık görmek sevdiğiniz bir kişinin ön ayak olması ile yüklü miktarda kazanç sağlayacak bir iş yapacağınıza ve bu sayede hayalini kurduğunuz birçok şeye kavuşacağınıza, delalet eder.



Havuzun içinde balık avladığını görmek; yaptığınız bir projenin çok ses getirmesi ile rahat bir hayata sahip olacağınıza, zor zamanların geride kalacağına delalet eder.



Rüyada temiz havuz görmek; berrak, temiz bir havuzu izlediğinizi görmeniz geleceğinizin de parlak olacağına; tam tersi havuzun kirli olması ise bazı sıkıntıların yaşanacağına delalet eder.



Rüyada havuzda yüzenleri görmek; kişinin yakın zamanda rahatsızlık geçirerek hastalanacağına işaret eder.



Rüyada havuza atladığını görmek; rüya sahibinin iş veya özel hayatı ile alakalı gireceği tehlikelere yorulur. Bazı rüya tabircilerine göre ise bu rüya ferahlamak, maddi ve manevi anlamda istediğini elde etmek, rahatlamak şeklinde yorumlanır.



Rüyada havuzun üstünde yürüdüğünü görmek; iş yaşamında büyük bir adım atılacağına, ailede mutluluğa, maddi kazanca, kişi bekar ise evlenip, mutlu bir yuva kuracağına delalet eder.



Rüyada havuz yapmak; bazı fırsatların vaktinde değerlendirilmesi ile sorunların çözülmesine, gelir artışına, yeni bir işe ve şansın dönmesine işaret eder.