Rüyada kağıt para görmek hem sosyal hayatta hem de iş hayatında bazı konularda küçük sorun ve sıkıntıların yaşanacağı fakat bu sıkıntılardan bir süre sonra kurtulacağı manasına gelen rüyalardan biridir.

Rüyada kağıt para görmek yaşanan bir takım küçük sıkıntıların ardından huzur içerisinde yaşanacağına delalet eder.



Rüyada kağıt para kaybetmek; rüya sahibinin iş hayatında yaşadığı ve çok kısa süreli bir durum olarak yer alacak olan bu sorundan kurtulmaya delalet eder. Bu rüyayı gören kişi kazandığı malını bir süre sonra kaybeder. Aslında gerçek anlamından çok da farklı bir şey işaret etmemektedir.

Rüyada kağıt para bulmak ne anlama gelir; çalışmadan, emek harcamadan kazanılan bir para olduğundan dolayı hayırlı bir anlam ifade eden bir rüya değildir. Rüyayı gören kişi özellikle iş hayatında büyük başarılar kazanıp büyük bir üne kavuştuktan sonra kolay para kazanacağına işaret eder.

Rüyada kağıt para görmek ve saymak; parayı görüp saymak yine iş ile alakalı yorumlanan rüyalardan biridir. Çalışma hayatında gerçekleştirilecek bir proje ile büyük bir başarı kazanılacağı ve iyi yerlere gelineceğine işaret eder. Bu rüya başarı demektir. Fakat bazı alimlere göre ise vaktini bol işlerde harcamak ile yorumlanmaktadır.

Rüyada cüzdan görmek; güzel anlam içeren rüyalardan biridir. Rüyada bekar bir kimsenin içi para dolu cüzdan görmesi hayırlı bir kısmetin çıkacağına ve hatta mutlu bir yuva kurulacağı, evleneceğine delalet eder.

Rüyada kağıt para harcadığını görmek; rüyada para harcadığını görmek gerçek hayatta eline para geçeceği manasına gelir. İş hayatında elde edeceğiniz başarılarınız ile rahat ve lüks bir yaşam süreceğiniz işareti demektir. Hatta bazı alimlere göre rüyada kağıt para harcadığını görmek miras ile yorumlanmaktadır.

Rüyada bozuk para görmek; insanlar hakkında kendisi konuşacak ya da rüyayı gören kişi hakkında bazı insanlar konuşacak yani dedikodu yapacaklardır. Rüyada bozuk para görmek iyiye yorulmamaktadır.

Rüyada dilenciye para verdiğini görmek; kişinin boş işler ile uğraştığına delalet eder. Ayrıca rüya sahibinin çevresinde kendisini dost gibi gösteren aslında onu sevmeyen, kötülüğünü isteyen bir kişinin yani düşmanının olduğu işaretidir.

Rüyada kağıt para basmak; kağıt para bastığını görmek yine hayırlı bir rüya olarak yorumlanmamaktadır. Rüya sahibi atacağı adımlara mutlaka dikkat etmeli ve yapacağı işi iki kez düşünmelidir. Günaha girmek ve ya günaha gireceği bir iş yapmak manasında da yorumlanana rüyalardan biridir.