Rüyada kan görmek haram mal ile tabir edilmektedir. Rüyanızda damardan kan aktığını görmek maddi durumu iyi iken yokluğa düşmeye delalet etmektedir. Rüyada fazla kan aktığının görülmesi elinizdeki malların kaybedilmesi ile yorumlanmaktadır. Ayrıca kanın görülüş biçimine ve miktarına görede anlamlarında değişiklikler olmaktadır.

Rüyada kan görmek genellikle haram mal ile yorumlanır. Haram bir işe bulaşmak ile de yorumlanır. Rüyada burundan kan gelmesi yaşadığınız bir olumsuzluğun bertaraf olması ile tabir edilmektedir. Vücudunuzun herhangi bir bölgesinden çıkan kan sağlıklı olmaya ve huzura delalet eder. Genç bir kızın rüyasında kan görmesi ise hayırlı güzel bir evlilik yapacağının işareti olmaktadır. Hamile kadının rüyasında kan görmesi hayra yorulmamaktadır. Hamile kimsenin rüyada kan görmesi düşük yapması manasına gelmektedir.



Rüyada kan vermek; gerçek anlamı gibi yorumlanan rüyalardan biridir. İçinde bulunulan kötü durumdan birilerinin yardımı ile kurtulmaya ve rahata erileceğine işaret eder. Rüyada bir başkasına kan verdiğini görmek aynı zamanda alimlere göre zenginlik manasınıda taşımaktadır.

Rüyada kan tükürmek; kanın ağzında birikerek tükürüldüğünü görmek bir kimse hakkında söylenen kötü sözleri işiteceğiniz manasına gelir. Rüya sahibinin hakkında arkasından bir takım kişiler kötü sözler söylemektedir. Fazla kan tükürmek yani kanın sizden çıktığını görmeniz maddi durumunuzun biraz düşeceğine delalet eder. Bir miktar para elinizden çıkabilir.

Rüyada kan ağlamak; ağladığını ve aynı zamanda kan aktığını görmek bir fırsatın geleceğine fakat sizin bu fırsatı kaçıracağınıza delalet eder. Rüya sahibi bundan dolayı biraz pişmanlık yaşayacaktır. Ayrıca rüyada kan ağladığının görülmesi rüya alimlerine göre bir kişiye kin beslemek ve o kişiyi sevmemek olarak yorumlanmaktadır.

Rüyada kan bağışlamak; iyi anlama yorulmaktadır. Rüyada kan bağışlamak gerçek hayattada olduğu gibi başkalarına faydası bulunmak olduğundan dolayı rahata ermek ve kötülüklerden kurtulmak manasına gelmektedir. Rüyasında kan bağışladığını gören kişinin maddi durumuda daha iyiye doğru gider. Kişi fakir ise şans gülecek ve fırsatlar ile karşılaşacak manasına gelir.

Rüyada kan işemek; Sağlık ile alakalı olan rüyalardan biridir. Büyük bir hastalıktan kurtulup refaha ermeye işaret eder. Ayrıca bu rüyanın anlamı uzun bir yolculuğa çıkmak ile de yorumlanmaktadır. Az miktarda görülmesi ise elinizdeki malın azalması şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada kanlı gömlek görmek; yakın akrabalara yorulmaktadır. Rüyada kanlı gömlek giydiğini görmek sevilen bir kişiye kırılmak ve gönül koymak manasına gelir. Kendi gömleğine başkasının kanı bulaşmış ise o kimsenin arkasından konuşulacağı şeklinde yorumlanır. İnsan kanı ev halkının harcamalarına işarettir.

Rüyada kan kustuğunu görmek; sevdiğiniz bir kişiden ayrılacağınız manasına gelir.

Rüyada kan akması; Zengin kimse için mallarının azalmasına ve bir miktar düşüşe geçmesine delalet eder. Fakir kimsenin rüyada bir yerinde kan akmasını görmesi işlerinin daha iyiye giderek zengin olmasına delalet etmektedir.