Rüyada kaplumbağa görmek aile hayatında mutluluk, kısmet, bolluk-bereket, çocuk anlamlarına gelir. Servet sahibi olmak, iş hayatında değişiklikler şeklinde de yorumlanır.

Rüyada kaplumbağa görmek ne anlama gelir; çevrenizde beğenilme arzusunda olan bir kadın olduğuna işaret eder. Ayrıca rüyada kaplumbağa görmek devlet kurumunda en üst düzey bir kişiyi de işaret eder.



Rüyada kaplumbağa yavrusu görmek; aile ile ilgilidir. Evli kişiler için aileye yeni katılacak bir bebek, evli olmayan kişiler için ise sevdikleri kişi ile evlenip yuva kurmak anlamına gelir. Bazı rüya tabircilerine göre ise tatile çıkmaya işaret eder.



Rüyada kaplumbağa sürüsü görmek; sürü halinde birçok kaplumbağa görmek, rüya sahibinin servet sahibi olacağına, kişinin maddi anlamdaki tüm sıkıntılarından kurtulup, rahat bir hayat yaşayacağınıza delalet eder.



Rüyada kaplumbağa yumurtası görmek; evli kimseler için bebek habercisidir. Bazen de ele geçecek bir miktar paraya yorulur.



Rüyada ölmüş kaplumbağa görmek; ölü kaplumbağa görmek iş hayatında bazı zorluklar ile karşı karşıya kalacağınıza fakat üstesinden geleceğinize işaret eder. Bazı rüya tabircilerine göre ise dost gibi görünen düşmanların varlığına delalet eder.



Rüyada kaplumbağa beslemek; kaplumbağayı beslediğini gören kişi zaman içerisinde ünlenip herkes tarafından tanınan biri haline gelir. Ayrıca ele geçecek fırsatların değerlendirileceğine işaret eder.



Rüyada kaplumbağayı sevdiğini görmek; rüya sahibinin kendi kişiliği ile ilgili anlam içerir. Kaplumbağayı sevdiğini görmek düşünceli, yardımsever, hayvansever ve iyi niyetli bir kimse olduğunuzu anlatır.



Rüyada su kaplumbağası görmek; rüya sahibinin sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam geçireceğine delalet eder. Su kaplumbağası görmek ayrıca bir deniz yolculuğuna çıkacağınıza işaret eder. Su kaplumbağası vefalı bir dost anlamına da gelir.



Rüyada kaplumbağa yakaladığını görmek; karanlıkların aydınlığa çıkacağına, işlerin düzeleceğine, kısmetin açılacağına, kişinin daha şanslı olacağına, evli ve çocuğu olmayan kimseler için çocuğunun olacağına, bekar kişiler için ise hayırlı bir evliliğe işaret eder.



Rüyada sizden korkup kaçmayan kaplumbağa görmek; hayatınızda güzel değişimler olacağının ve bunun mutluluk getireceğinin habercisidir.