Rüyada karpuz görmek hayra yorulabileceği gibi rüyanın görülme şekline göre farklı anlamlara da gelebilir. İşte rüyada karpuz görmenin farklı yorumları...

Rüyada karpuz görmek; bazen sevinçli bir haber almak bazen de sıkıntılı günlerin yaklaştığını haber verebilir. Rüyada Karpuz Görmek bazı yorumculara göre bir hastalığa yakalanmaya işarettir. Ancak sıkıntılardan kurtulup helal yoldan mal kazanma anlamına da gelebilir.



Rüyada karpuz almak; rüyada karpuz aldığınızı görmeniz yeni bir iş veya işte yükselme manasına gelir. İşle alakalı olumlu gelişmeler yaşanacağına işaret eder.



Rüyada karpuz yediğini görmek; Dedikodu ile tabir edilir. Arkanızdan dedikodu yapan kişilerin varlığına işaret eder ve bunlara karşı temkinli olmanız gerektiğini anlatır.

Rüyada karpuz çekirdeği görmek ne demek; bolluk, bereket ve kısmet ile tabir edilir. Rüya sahibinin istediklerinin gerçekleşeceği bir döneme gireceğine işaret eder. Rüyada karpuz çekirdeğini yutmak; kalabalık bir aileye sahip olacağınıza işaret eder. Çocuk sahibi olmak anlamına da gelir.



Rüyada kapuz kesmek; karpuz kestiğini görmek rüya sahibinin yakın bir zamanda kötü bir haber alacağına ve buna çok üzüleceğine delalet eder.



Rüyada manavdan karpuz almak; yeni kararlar alınacağına ve yeni kapıların açılacağına işaret eder. Özellikle okuyan gençler için sınava girecekleri ve yeni meslekler seçecekleri şeklinde tabir edilir.



Rüyada ham karpuz görmek, yemek; rüya sahibinin düğün hazırlığı yapacağına ancak bu hazırlıklar sırasında aileler arasında birtakım anlaşmazlıklar çıkacağına işaret eder. Rüya sahibinin sabırlı olması gereken bir döneme girdiğinin habercisidir.



Rüyada karpuz tartmak; rüya sahibinin çok çalışkan ve azimli olmasından dolayı hiç kimseye bağlı kalmadan hayatını idame ettirebilecek güçte olduğunu anlatır.



Rüyada olgunlaşmış karpuz görmek; Kişinin kendi alın teri ile kazanacağı para manasına gelir. Kişinin maddi açıdan rahatlayacağına ve tüm işlerinin yoluna gireceğine delalet eder.



Rüyada karpuz tarlası görmek ve tarladan karpuz almak; yakın çevreden bir kişi ile anlaşmazlık yaşamaya ya da kavga etmeye yorulur.