Rüyada kavga etmek bir kaç farklı şekilde tabir edilmektedir. Kimle ne şekilde kavga ettiğinize bağlı olarak rüyanızın anlamlarında farklılıklar olmaktadır. Kavga etmek gerçek hayatta kötü olsada rüyada anlamı çok da kötü sayılmamaktadır.

Rüyada kavga etmek; birisini ittiğiniz, tartakladığını görmeniz, tekme atmak, yumruk atmak, saçını çekmek, el ile yapılan her türlü hareketler aslında o kişiye destek vermeniz manasına gelmektedir. Tam tersi başka bir kişinin rüyada sizi dövmesi, yumruk atması sizin o kişiden yardım ve destek göreceğiniz manasını taşımaktadır. Aslında kötü bir anlam oluşturacakmış gibi görünsede rüyada kavga etmek dövmek destek görmek manasına gelir.



Bir diğer anlamı ile rüyada birisi ile kavga ettiğini görmek; fikir çatışmalarına ve bazı anlaşmazlıklara işaret etmektedir.

Rüyada ağız kavgası ettiğini görmek; rüyayı gören kişinin sıkıntılı, zor günler göreceği manasına gelmektedir. Genellikle üzüntü ve keder manasını taşıyan rüyalardan biridir. Tanıdığınız bir kişi ile ağız kavgası yaptığınızı görmeniz; o kişi ile aranızda kısa sürelide olsa bir münakaşa geçeceğine işaret eder. Anlaşamayacağınıza ve sizi üzecek hareketlerde bulunacağına işaret eder.

Rüyada birine yumruk attığını görmek; ve ya bir kimsenin size yumruk attığını görmeniz toplumda fitne fesatlık çıkaracak şeyler yapar ve yaşadığı toplumun giderek kötüleşmesine, bozulmasına ve insanların günahtan kaçınmamalarına işaret etmektedir.

Rüyada birisine küfretmek; bu rüyayı gören kişinin gerçek hayatında sıkıntı çekeceğine ve bir takım sorunlar ile karşılaşacağına delalet eder. Kendi hatalarından dolayı bir takım sıkıntı çekecektir. Aslında bir nevi kendi vurdumduymazlığından dolayı kişinin sıkıntılar çekmesi ve uyarı maiyetinde bir rüyadır. Rüya sahibi kendisine çeki düzen vermelidir. Sözleriniz ve ya davranışlarınız ile insanların tepkisini çekerek saygınlığınızı git gide yitirdiğiniz manasını taşımaktadır.

Rüyada kılıçla kavga etmek; özellikle iş hayatı ile ilgili rüyalardan biridir. İş hayatındaki rakiplerinize karşı başarılar elde edebilmek için bir takım stratejiler belirlemeye çalışacağınız manasını taşımaktadır. Kılıç ile birileriyle dövüştüğünü görmek iyi işler yaptığınız, ahlaki anlamda geliştiğiniz ve takva kazandığınız manasına gelmektedir.

Rüyada silahla kavga etmek; iki farklı anlamı vardır. Silah ve ya tüfek ile kavga etmek, hayırlı bir manaya sahiptir. Bir kimse için bir evliliğe vesile ve aracı olmaya işaret etmektedir. Kişinin gerçek hayatta bazı sıkıntılar yaşayıp insanlar ile tartışması manasına da gelmektedir. Tanıdığı bir kişi tartışıp küsmesi manasınada gelmektedir.

Rüyada anne ve baba ile kavga ettiğini görmek; bu kişi günah işlediği ve ya işleyeceği manasına gelir. Rüyada anne ve ya baba ile kavga etmek davranışlarınıza dikkat etmeniz gerektiğini gösterir. Bazende bu rüyanın anlamı yine uyarı maiyetinde olabilmektedir. Gerçek hayatta anne ve babanıza karşı olan davranışlarınıza dikkat etmeniz gerekmektedir. Onları üzecek davranışlarda bulunmaktan kaçınmalısınız. Rüyanızda kavga ettiğinizi görmüş iseniz gerçek hayattada onları kıracak bir davranışınız olmuş demektir.

Rüyada sevgili ile kavga ettiğini görmek; her ne kadar kötü bir anlamı var gibi görünsede değildir. İlişkiniz daha da iyi olur. Yani rüya genellikle tam tersi ile yorumlanmaktadır. Rüyasında sevgilisi ile kavga ettiğini gören kişinin sevgilisi ile arası daha iyi olur ve birbirlerine karşı güzel sözler söyleyerek sevgilerini daha da gösterirler. Sevgiliniz ile tartışmış iseniz yakın bir zaman içerisinde barışarak eskisi gibi iyi olacağınız manasınada gelir. Kısacası iyi ve hayırlı bir anlamı vardır.