Rüyada kendini hamile görmek, kişinin malının mülkünün artacağına, hayatında sürpriz gelişmeler yaşanacağına işaret eder.

Rüyada kendini hamile görmek; sevindirici haberler almaya, başkaları tarafından övülmeye, malın artmasına ve sürprizler ile karşılaşmaya delalet eder. Rüyada kendini hamile görmek ayrıca şerefe erişmek şeklinde de yorumlanır. Gerçek hayatta hamile olmayıp rüyada kendisini hamile gören kadın için bu rüya yapılan birçok işte başarıya ulaşıp, zengin olmaya işarettir.



Rüyada hamile olduğunu öğrenmek; beklentilerin gerçek olacağına veya rüya sahibinin sevineceği bir olay yaşayacağına delalet eder.



Rüyada bekar kızın hamile olduğunu görmesi; kişinin evlenmeyi çok istemesi ve kısa zamanda kendine uygun bir kimse ile evleneceğine işaret eder. Bir erkeğin rüyada kendisini hamile görmesi insanlardan gizlediği bir üzüntüsünün olduğunu anlatır.



Rüyada kendini erkek çocuğa hamile görmek; Maddi anlamda gücün artması ve iyi bir kazanç sahibi olmak ya da hayırlı ve güzel bir haber almak anlamlarına gelir.



Rüyada kız bebeğe hamile olduğunu görmek; bolluk bereket anlamına gelir. Aile içerisinde olumlu gelişmeler olacağını ve bereketli günlerin kapınızda olduğunu anlatır.

Rüyada yaşlı bir kadının hamile olduğunu görmesi; hiç beklenmedik bir durumun gerçek olması şeklinde yorumlanır. Yaşlı bir kadını hamile görmek ise, işle ilgili yaşanacak olumsuz bir sürece işaret eder.

Rüyada kısır bir kadının hamile olduğunu görmesi; kişinin yakın çevrenizde bulunan kötü huylu kişiler nedeniyle kötü günler geçirebileceğine delalet eder.



Rüyada hamile olduğunu görmek ve doğurmak; hamile olduğunu gören kişinin mutlu olacağı bir haber alacağına veya gerçek hayatta çocuk sahibi olmaya delalet eder.



Rüyada nişanlı kızın kendini hamile olarak görmesi; kişinin sevgilisinin olduğunu ve bu kişi ile evlenmek istediğini işaret eder. Rüya sahibinin eş konusunda doğru karar verdiğini ve yapılacak evliliğin hayırlı olacağını anlatır.



Rüyada kendini 6 aylık hamile görmek; rüyalarda sayıların bile bir önemi ve anlamı vardır. Rüyada kendinizi 6 aylık hamile görmek 6 rakamı ile ilgili bir olay yaşayacağınıza işaret eder. 6 katlı bir binaya taşınacağınız veya 6 ay içerisinde yeni bir işe başlayacağınız gibi.

Rüyada kendini ikizlere hamile görmek; ikiz çocuğunuzun olduğunu görmek heyecan ile tabir edilir. Kişinin hayatı boyunca her daim çok başarılı ve mutlu olacağına işaret eder.