Rüyamızda bilinç altımızda kalan ve ya hiç alakası olmayan bir takım olaylar ve durumlar görebilmekteyiz. Rüyalar biz uzun sürdüğünü zannetsekte aslında çok kısa sürmekte. Yaklaşık 5 saniyedir. Rüyada köpek görmek ne demek?

Rüyada köpek görmek; birkaç tane farklı anlama işaret etmektedir. Bilgisiz bir erkek, güzel olmayan bir hizmetçi ve gözü tok bir erkek anlamına gelebilmektedir. Rüyada köpeği ne şekilde gördüğünüzde anlamında değişikliğe neden olabilmektedir.



Rüyada dişi köpek görmek; çevrenizde sabit fikirli ve kötü karakterli bir kadın bulunduğu manasına gelir. Eğer dişi köpeğin erkek köpeği kovaladığını gördüyseniz kötü huylu bir kadın tarafından kötülüğe uğrayacağınız ve itibarınızın düşeceği manasına gelmektedir.

Rüyada köpek saldırması; saldıran köpek sizi ısırmadıysa bunun anlamı etrafınızda bazı hasımlarınızın olduğu demektir. Bu hasımların size zararları dokunmayacaktır. Fakat yinede içten içe kin tutmaya devam ederler. Birden fazla köpeğin size saldırdığını görmeniz ve onları alt etmeniz aileden birinin davranışlarınızı yanlış anladığı manasını taşımaktadır.

Rüyada ev köpeği görmek; rüyada görülen köpeğin cinsi bile anlamını değiştirmektedir. Ev köpeğinin anlamı; karakteriniz ile bağdaşmaktadır. Rüyada bir köpeğiniz olduğunu ve ona baktığınız, gezmeye çıkardığınızı görmeniz, merhametli bir kişiliğinizin olduğu anlamına gelir.

Rüyada çoban köpeği görmek; rüya sahibinin etrafında itibar gören saygın bir kişi olduğu manasına gelmektedir.

Rüyada av köpeği görmek; düşmanınızdan bir fayda sağlayacağınız anlamına gelmektedir.

Rüyada siyah köpek görmek; zenci ve ya esmer tenli bir düşman anlamına gelir. Bazen de geçirilecek bir rahatsızlık manasına gelmektedir. Rüyada siyah köpek görüldükten sonra

Rüyada beyaz köpek görmek; merhamet sahibi olan fakat yinede size düşmanlık eden biri anlamına gelir.

Rüyada süs köpeği görmek; eşler arasında bir probleme ve aralarının açılmasına delalet eder.

Rüyada köpek tarafından ısırıldığını görmek; kıskanç bir arkadaş ve ya rekabet içerisine girecek olan bir iş arkadaşı ile yorumlanmaktadır. Hatta köpek ısırması rekabet içerisinde olan iş arkadaşından zarara uğramak olarak yorumlanır.

Rüyada bir köpeği sevdiğini görmek; ve köpeğinde sizden hoşlanması düşmanlarınız ile uzlaşmaya ve düşmanların size karşı kötü tutumlarından vazgeçeceğine işarettir.

Rüyada yavru köpek görmek; tatlı bir çocuk şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada kaçan köpek görmek; sizden kaçan bir köpek hasmınızın sizden korktuğu manasını taşır. Hasmınızın size karşı bir çekincesi olacak ve size zarar vermeyecek. Sizden uzak kalmayı tercih edecek.

Rüyada havladığınızı görmeniz; köpekler ile birlikte havlamak gayet güzel bir anlam taşır ki o da dileklerin gerçekleşeceğidir.

Rüyada köpekle konuştuğunu görmek; gizleneceğinize işaret eder. Bunun anlamı, duygularınızı arkadaşlarınızdan ve ailenizden gizleyebileceğiniz gibi düşmanlarınızın size zarar vermemesi için kendinizi onlardan çekmeniz şeklindede olabilir. Yani kısacası herşeyi herkese anlatmayacağınız ve duygularınızı belli etmeyeceğiniz manasına gelir.

Rüyada köpek beslediğini görmek; alçak gönüllü bir adam ile dost olacağınızın habercisidir. Başka bir yorum ise zarara ve bazı eşyanın gitmesine işarettir. Ev köpeklerinin hasta olduklarını görürseniz hastalığa, zarara ve evin bazı eşyalarının gitmesine işaret eder.