Rüyada korkmak kötü gibi görünse de aslında anlam olarak iyidir. Sıkıntıların biteceğine, sorunların aşılacağına işaret eder...

Rüyada korkmak; iman ile tabir edilir. Korktuğunuzu görmek iş veya özel hayat ile alakalı bazı sıkıntıları aşacağınıza işaret eder, zafer ile tabir edilir. Rüyada korkmak bazen de kişinin günah işlediği ve bundan dolayı pişman olduğu anlamına gelir. Ayrıca rüyada korkmak iş hayatında başarısız sonuçlanacak girişimleri de ifade eder.



Rüyada çok korkmak; rüya sahibinin birtakım sorunlarının olduğuna ve bunların çözülmesi için bizzat kendisinin çaba sarf etmesi gerektiğine yorulur.



Rüyada yılandan korkmak; rüya sahibinin düşmanı tarafından zulme uğrayacağına, kötü laf işitmeye ve sıkıntılı bir döneme gireceğinize delalet eder. Yılandan korkup kaçmak ise iyi huylu kişiliğinizden dolayı etrafınız tarafından saygınlık kazanacağınıza delalet eder.



Rüyada kediden korkmak; kedi görmenin anlamı şansızlık ile tabir edilir. Özellikle siyah kedi görmek korku duymaya işaret eder. Kötü şans, sıkıntılar, yıkım ile tabir edilir



Rüyada korkarak kaçmak; rüya sahibinin beklemediği bir şeyin gerçekleşeceğine delalet eder. Birisi tarafından korkutulup kaçmak korkutan kişi için hiç iyi olmayan bir rüyadır.



Rüyada şeytandan korkmak; iş hayatında kazancınızın giderek artacağına, terfi edeceğinize hatta uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir şeyi hayata geçireceğinize delalet eder.



Rüyada korkmak bağırmak; bağıran kişinin her daim sesini çıkarabilen, cesur bir kişi olduğunu anlatır. Bu rüya kişinin korkuları ile yüzleşerek onlardan kurtulması gerektiğine işarettir.



Rüyada örümcekten korkmak; kötü niyetli, aile hayatınızı bozmaya çalışan bir kadın ile tabir edilir. Huzursuz geçen bir dönemin son bulacağına, işlerin en iyi noktaya geleceğine de delalet eder.



Rüyada yabancı bir adamdan korkmak; sıkıntılı ve zor geçen günlerin yakın zamanda son bulacağına ve hayal edilen şeylere kavuşulacağına işaret eder.



Rüyada korkmak ve dua etmek; hayırlı rüyalardan biridir. Kazanç sağlamak için yapılan bir işi bir destek alarak büyütmek, sıkıntılardan kurtulmak ve eğer kişi işsiz ise yeni bir iş bulmak anlamlarına gelir.



Rüyada köpekten korktuğunu görmek; iş ve eğitim hayatı ile ilgili olarak atılacak adımların başarılı olmayacağına, yakın bir kimsenin yardımı ile dertlerin, üzüntülerin, sıkıntıların biteceğine delalet eder.