Rüyada kuran okumak en hayırlı, en güzel rüyalardan biridir. Kişinin inandığı şeylere bağlı olduğu ve her daim bolluk bereket içinde olduğunu anlatır.

Rüyada kuran okumak; huzur, bolluk, bereket, esenlik ile tabir edilir. Kişinin huzurlu olması, ruhunu doyurması ve Allah katında ulvi bir kişi olduğuna delalet eder. Her zaman görülebilecek bir rüya değildir. Şansın ve bahtın açık olduğuna işaret eder. Ayrıca rüyada kuran okumak tüm günahlarının af olduğu şeklinde de tabir edilir.



Rüyada kuran okumaya çalışmak; rüyada kuran veya ondan bir şey okumak şeref, şan ve yücelik demektir. Okumaya çalışmak bile iyidir, sizin gayretinizi gösterir. Ölüler için şifa ve rahmet anlamına gelir.



Rüyada mealini okumak; Güzel bir rüyadır. Allah'ın hayrına ve sevabına nail olma anlamına gelir.

Rüyada abdestsiz kuran okumak; hoşlanmadığınız ve genellikle huzursuzluk çıkaran insanlardan uzaklaşacağınıza, böylece kafanızın daha rahat olacağına delalet eder.



Rüyada abdest alıp kuran okumak; günahların affedileceğine, refaha ve sevenecek olaylar yaşanacağına delalet eder.

Rüyada kuranı yanlış okumak; kuranı eksik veya yanlış okuduğunu görmek bazı konularda daha fazla bilgi sahibi olmanız gerektiğine, sıkıntılarınızın yakın bir zaman içerisinde hafifleyerek geçeceğine ve bu rüyayı gören kişinin kimseye bilerek isteyerek zarar vermediğine işaret eder.



Rüyada mezarlıkta kuran okumak; rüya sahibinin istediği güzel ve anlamlı bir işe el atacağı manasına gelir. Kişinin bu iş sayesinde tecrübe kazanarak, daha çok bilgi sahibi olarak maddi anlamda iyi kazançlar elde edeceği ve işlerinin her geçen gün daha da büyüyeceği şeklinde yorumlanır. Ayrıca bazı dost ve akrabaların yardımı ile her şeyin daha düzene gireceğine delalet eder.



Rüyada kuran dinlemek; kuran okuyan bir kimseyi dinlediğini görmek güzellik ve iyilik ile tabir edilir. Rüya sahibini bekleyen güzel günlerin kapıda olduğuna işaret eder. Kişinin ömrünün güzel olacağına, hayırlı bir evlat olacağına ve uzun ömürlü olacağına işaret eder.



Rüyada cenazede kuran okumak; rüya sahibinin sorumluluklarını yerine getirmesi şeklinde tabir edilir.



Rüyada Kuranı Kerim taşıdığını görmek; elinde düzgün bir şekilde taşımak ve boynuna asarak taşımak devlet kurumlarından birinde üst mercide olmak ile tabir edilir. Kişinin işlerinin iyiye gideceğine ve yükseleceğine delalettir.



Rüyada Kabe'de Kuran okumak; hayırlı bir rüyadır. Hayatınızı kıskanan kimselerin varlığına rağmen her daim korunduğunuzu ve kötülüklerin size işlemediğini anlatır. Huzurlu, mutlu bir aile hayatınızın olacağına ve hanenizde her zaman bolluk-bereket olacağına işaret eder.