Rüyada kusmak, rüya sahibinin yakın bir zamanda yaşayacağı bir durumdan dolayı kötü günler geçireceğine işaret eder.

Rüyada kusmak; birine borcunuz varsa borcunuzu vaktinde ödeyebileceğiniz anlamına gelir. Bazı kimseler için bu rüya yapılan bir şeyden dolayı pişmanlık duymak şeklinde tabir edilir. Günahlarından dolayı tövbe etmek olarak da yorumlanır. Rüyada Kusmak ayrıca bir kimseden haksız bir şekilde aldığınız bir şey varsa bu yanlıştan hemen geri dönmeniz gerektiğini anlatır.



Rüyada birinin kusarken görmek; başkasını kusarken gören kişinin itibarı artar ve daha çok sayılan ve sevilen biri olur. Rüyada çok fazla kusan birini görmek ise o kişinin hastalanacağına işaret eder.



Rüyada kusmaya çalışmak; rüya sahibi için hayırlı olan rüyalardandır. Güzel, müjdeli haberler alınacağına, hatalarınızdan ders alacağınıza delalet eder.



Rüyada su kusmak; maddi anlamda biraz kayıp, elinizden bir miktar paranın çıkacağına delalet eder. Ayrıca kişinin dikkatsiz olmasından dolayı bazı sıkıntılar yaşayacağı anlamına gelir.



Rüyada yeşil kusmak; pişman olmaya, tövbe etmeye ve kederden kurtulmaya işaret eder.



Rüyada kan kusmak; sağlığı bozulmuş olan ve hasta olan kişiler dışında bu rüya iyi bir şekilde yorumlanır. Hasta olan bir kimse rüyasında kan kustuğunu görmüşse durumu daha da kötüye gider. Sağlığı yerinde bir kimsenin bu rüyayı görmesi ise zenginlik ve rahat bir hayata yorulur.

Rüyada sarhoş olup kusmak; rüya sahibinin cimri olması hatta ailesinin ihtiyaçlarını bile karşılamak istemeyecek kadar cimri olması şeklinde yorumlanır.



Rüyada kurt kusmak; hem iş hayatı hem de özel hayatın düzene gireceğine, bir ortakl��k kuracağınıza, aile hayatında çok mutlu olacağınıza işaret eder. Rüya sahibi bekarsa güzel ve mutlu bir evlilik yapacağı anlamına da gelir.

Rüyada leğene kusmak; leğenin içerisine kustuğunuzu gördüyseniz yanlış işlere bulaştığınız ve bundan pişmanlık duyduğunuz anlamına gelir.



Rüyada midenin bulanıp kustuğunu görmek; rüya sahibinin kötü günler geçireceğine içine kapanacağına delalet eder. Kişiyi zor günlerin beklediğinin habercisidir.



Rüyada tuvalette kustuğunu görmek; rüya sahibinin zor günlerde doğru zamanda hamle yapacağına, daima sabırlı ve azimli olduğuna işaret eder.