Rüyada mısır görmek berekete, bolluğa, başarıya, doğru bir yatırıma, yapılacak işin olumlu sonuçlanacağına, iyi şansa ve evliliğe işaret eder. Bazı durumlarda ise karalamalar ile karşılaşılacağına, hüzne, çabaların boşa çıkacağına işaret edebilir. Rüya, mısırın nasıl görüldüğüne göre yorumlanır. Ancak bundan fazlası var!

Rüyada mısır görmek genellikle güzel olaylara işaret eder. Yapılan işin hayırlı olduğunun göstergesi olarak sayılan mısır; bolluğa, berekete, mutluluğa delalet olarak yorumlanır. Ne var ki mısırı nasıl gördüğünüze göre bu anlam değişebilir. Bazı durumlarda, görülen mısır pek hayra alamet sayılmaz. Böyle rüyalar uyarıcı nitelikteki rüyalardır. Yapılan bir yanlıştan dönülmesi için bir işaret olarak algılanmalıdır. Rüyada mısır görmek nasıl yorumlanır, daha yakından bakalım.





Rüyada Mısır Yemek



Rüyada mısır görmek eğer o mısır yeniyorsa oldukça hayırlı sayılan bir durumdur. Yapılan bir işin oldukça verimli sonuçlar getireceğine, paranın ve bereketin tıpkı mısır taneleri gibi çoğalacağına işaret eder. Eğer bir evlilik durumu söz konusu ise bu evliliğin çok hayırlı olacağına, evlilik durumu söz konusu değilse iyi bir sevgili, hayırlı bir kısmet bulunacağına delalet eder.





Rüyada Mısır Patlatmak

Eğlenceli, kalabalık ve mutlu ortamlara işaret eden rüyada mısır patlatmak; bir kutlamaya, neşeli geçecek bir döneme, çıkılacak bir seyahate, girilecek yeni bir ortama, yeni insanlar tanımaya, eğlenceli bir aktiviteye işaret eder. Maddi sıkıntılardan kurtulma, kötü günleri geride bırakma gibi anlamlara gelen mısır patlatmak, rüya tabirlerinde oldukça olumlu gelişmelerin habercisi olarak yorumlanır.





Rüyada Mısır Tarlası Görmek

Rüyada mısır görmek genellikle olumlu anlamlara gelir. Ancak görülen mısır tarlası ise işler biraz değişir. Mısır tarlası görmek birçok anlam taşır. Gören kişinin kim olduğu, kaç yaşında olduğu, medeni durumuna göre rüyanın anlamı değişir. Rüya sahibi evli ise mısır tarlasının anlamı olumsuzdur. Evliliğine dair bir karalama ile karşı karşıya kalacağını ifade eden mısır tarlası, bu sürecin yıpratıcı olacağına dair uyarı niteliğindedir. Eğer kişi bekar ise mısır tarlası iş ile ilgili olarak yorumlanır ve pozitif anlamlar taşır. Kişi genç ise, rüya kişinin yetenekli olduğunu ve işinde başarılı olacağını söyler. Eğer yaşı ileri ise bu kez de girilecek bir işten yüksek kar elde edileceğine işaret eder.





Rüyada Mısır Toplamak

Rüyada mısır görmek ile ilgili en hayırlı yorumlanan rüya şekli mısırın toplanmasıdır. Mahsulün verimi bir çiftçiyi nasıl mutlu ediyorsa, rüya gören kişi de öyle mutlu olacaktır. Mısır gibi bereketli bir kazancı, bir çiftçi emeği gibi helal kazanılan parayı işaret eder. Bazı rüya yorumcuları ise mısır toplamayı yakın çevreden birinin kazanacağı bir başarıdan duyulacak mutluluk olarak yorumlar.





Rüyada Mısır Koçanı Görmek

Rüyada mısır görmek, nasıl görüldüğüne göre değişik anlamlara işaret edebilir demiştik. Eğer görülen mısırın koçanı ise büyük hüzünlere, çabaların boşa gideceğine delalet eder. Fazla alınan sorumlulukların üstesinden gelememeye ve sonuçta başarısız olmaya işaret olarak yorumlanır.





Rüyada Haşlanmış Mısır Görmek

Rüyada mısır görmek, eğer mısır haşlanmış ise kişinin çok şanslı olduğuna işaret eder. Bu şansını doğru kullanırsa büyük başarılar elde edebileceğine dair bir uyarı niteliği taşıyan bu rüya, eğer şans doğru kullanılırsa büyük maddi kazançlar ile gelecek refaha delalet olarak yorumlanır.



