Rüyada namaz kılmak birçok farklı şekilde yorumlanabilir. Rüyada bayram namazı kılmak, rüyada cuma namazı kılmak ya da camide namaz kılmak... İşte rüyada namaz kılmanın anlamları...

Rüyada namaz kılmak; farz namazı kıldığını görmek emaneti yerine getirmeye, Allah'ın farz kıldığı şeyleri yerine getirmeye ve korkularından emin olmaya işaret eder.



Rüyada farz namazı kılmak; farz namazı kıldığını gören kişi birisi ile küs ise o kişi ile barışır.

Rüyada öğle namaz kılmak; rüya sahibinin bir amacı olduğunu ve amaçlarına ulaşacağına delalet etmektedir.

Rüyada oturarak namaz kılmak; rüya sahibinin acizliğine işaret etmektedir. Oturarak namaz kıldığını görmek kaderine razı olup aza kanaat etmeye ve böyle mutlu olmaya delalet eder. Bazı rüya alimlerine göre ise oturarak namaz kıldığını görmek rüya sahibinin tehlikeli bir olay yaşayacağına ve korkacağına işaret eder.

Rüyada cuma namazı kılmaya çalışmak; rüya sahibinin hayırlı ve güzel işlere el atacağına delalet eder. Rüyada cuma namazı kıldığını görmek hayırlı rüyalardan biridir. Rüya sahibinin hayırlı, sevineceği güzel haberler alacağına işaret etmektedir. Cuma namazı kılan kişi genellikle mutlu olacağı ve huzurlu olacağı bir hayat yaşayacaktır.

Rüyada yatsı namazı kılmak; yats�� namazı kıldığını görmek ailenin geçiminden sorumlu olan bir kişiye işaret eder. Rüya sahibinin bereketinin ve bolluğunun artacağına ve güzel işler başaracağına delalet etmektedir.

Rüyada sabah namazı kılmak; sabah namaz için kalktığını görmek mutluluk, huzur ve esenlik manasına gelmektedir. Daha iyi bir hayata, huzura, mutluluğa ve isteklerin gerçekleşmesine delalet eder.

Rüyada kilisede namaz kılmak; kişinin aykırı davranışlarda bulunması şeklinde yorumlanır.

Rüyada namazda konuştuğunu görmek; rüya sahibinin bir hata yapacağına işaret etmektedir. Eğer namaz kılmayan bir kişi bu rüyayı görmüş ise bu kişinin ibadetlerini daha iyi yerine getireceğine delalet etmektedir.

Rüyada camide namaz kılmak neye işarettir; Camide namaz kıldığını görmek en hayırlı rüyalardan biridir. Rüya sahibinin istediği ne var ise gönülden istemesi ile gerçekleşeceğine delalet eder. Cami insanları bir araya getiren ibadet yerlerinden biridir. Camiye girip namaz kılmadan çıktığınızı görmek ise iyiye yorulmaz ve gerçekleşmeyecek dileklere işaret eder.