Rüyada ölü görmek kötü bir deneyimmiş gibi görünse de aslında herkesin bildiği gibi diri anlamına gelir.

Rüyada Ölü Görmek aslında korkulacak bir rüya değildir. Rüyada ölü görmek; diri getirir. Yani rüyanızda ölü birisini görmeniz sevdiğiniz bir kimsenin geleceğinin habercisidir.



Rüyada ölmek; öldüğünü görmek, rüya sahibinin dini anlamda eksik olduğuna ibadetlerini tam olarak yerine getirmediğine işaret eder. Ayrıca bekar kimselerin evlenmesi ve farklı bir yere taşınmak şeklinde de yorumlanır.

Rüyada ölü ardından ağlamak; sesli ve sessiz bir şekilde arkasından ölünün arkasından ağladığını görmek sevince işaret eder.



Rüyada ölü insanlar görmek; mutluluk ve hayra yorulur, rüya sahibinin hayatında güzel gelişmelerin olacağına işaret eder. Bu rüyanın bir diğer anlamı da kaybedilen kişilere karşı özlem duymaktır.

Rüyada ölmüş hala görmek; rüyada halanızı görmeniz nimet ile tabir edilir. Halanız ile dertleştiğinizi görmeniz size öğüt verecek, derdinize derman bulacak bir büyüğün hayatınıza gireceğine delalet eder. Ölmüş halanızı görmeniz sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza delalet eder. Rüyada ölmüş hala görmek hasta kimseler için hastalığının bir müddet daha süreceğine ve şanssız bir döneme girileceğine işaret eder.

Rüyada ölülerin dirildiğini görmek; rüya sahibinin hayatının olumlu yönde ilerleyeceğine ve işlerinin açılacağına işaret eder.



Rüyada ölü kadın görmek; uzun zamandır görmediğiniz; özlediğiniz bir kimseyi göreceğinize ve bu karşılaşmadan dolayı çok sevineceğinize işaret eder. Hayra yorulan rüyalardan biridir. Rüyada ölü kadın görüp korkmanız şaşıracağınız haberler alacağınız anlamına gelir.



Rüyada ölü ile konuştuğunu görmek; herhangi bir kişi hakkında konuşuyorsanız başınıza kötü bir olay geleceğine yorulur.



Rüyada ölü fare görmek; rüya sahibinin haksızlığa uğrayacağına fakat bu haksızlık karşısında susmayacağına işaret eder. Ayrıca iş hayatında sıkıntılar yaşanacağı anlamına da gelir.



Rüyada ölü kimseyi otururken görmek; rüya sahibinin iş hayatında yaşayacağı başarılar olarak tabir edilir.



Rüyada ölü tarafından öpüldüğünü görmek; rüya sahibinin maddi ve manevi problemlerinin biteceğine; mutlu ve huzurlu günlerin yakın olduğuna işaret eder.