Rüyada para görmek söylemiş olduğunuz bazı sözler nedeniyle zarar göreceğiniz manasına gelir. Duyacağınız sözler sizi kırılabilir ve canınızı sıkabilir.

Rüyada para görmek ayrıca, etrafınızda bulunan ikiyüzlü insanlara karşı sizin edeceğiniz laflara da yorulmaktadır. Rüyada para görmek diğer bir anlamı ile de çekilecek sıkıntılara işaret eder. Maddi veya manevi birtakım zorluklar kapınızda olabilir. Bazı yorumculara göre ise sıkıntıların ardından büyük sevinç ve mutluluk yaşayacağınız şeklinde yorumlanır. Ayrıca para görmek, yakın bir zamanda elde edeceğiniz paraya da işaret eder.



Rüyada para bulmak; başına gelen işlerden dolayı gereksiz uğraşa yorulur. Bu gereksiz koşuşturma nedeniyle canınız sıkılabilir. Rüyada para bulmanın başka bir yorumu ise kişinin kısmetinin artacağı, hiç beklemediği kapıların önünde açılarak maddi yönden büyük kazanç ve gelire sahip olacağıdır.

Rüyada para basan birini görmek; sözleri güzel fakat aslında yalancı bir erkeğe yorulur. Bu kişi etrafınızdadır ve yüzünüze gülse bile arkanızdan iş çevirdiği manasına gelir. Etrafınızdaki kişilere dikkat etmeli ve herkesin her söylediğine inanmamalısınız. Eğer rüyada para basan kişi siz iseniz, bu etrafınızdaki kimseye bir şey söylemeden bazı işlere kalkışacağınız anlamına gelir.

Rüyada para yırtmak; para yırttığını gören kişi yaptığı işlere son verir. Kişinin gizlediği ya da vicdanının rahat etmediği işleri varsa bunlara son verme kararı alacaktır. Rüya sahibinin gizli saklı bir işi yoksa yapmaktan hoşlanmadığı veya içine sinmeyen bazı işleri bırakacağı manasına gelir.

Rüyada gümüş para görmek; sevinçli haberler alacağınıza işarettir. Diğer bir anlamı ise rüyayı gören kişinin kısmetinin açılacağı ve işleri yolunda gideceğidir.

Rüyada altın para görmek; üzülmenize sebep olacak birtakım sözler işiteceğiniz manasına gelir. Rüyasında altın para gören kişi küçük üzüntülerin ardından refaha ulaşacak ve sevineceği büyük haberler alacaktır. Canınızı sıkmamalı ve üzüntüden sonra gelecek olan mutluluğa odaklanmalısınız. Bu rüyanın diğer bir anlamı ise rüyayı gören kişi hakkında dedikodular yapılacağıdır.

Rüyada bozuk para görmek; Rüyayı gören kişinin bir düşman edineceği ve bu yüzden canının sıkılacağı manasını taşır. Rüyanızda bozuk paralardan kurtulduğunuzu gördüyseniz o zaman bu rüya tam tersi ile yorumlanır.

Rüyada madeni para görmek; Madeni para harcadığını görmek umulmadık bir yerden para geleceği manasına gelir. Eğer madeni para aldığınızı gördüyseniz bu rüya elinizden bir miktar para çıkacağına işaret eder.

Rüyada deste deste para görmek; yeni iş hedefleriniz olduğu manasına gelir. İşleri büyütmenin veya farklı bir iş yapmanın planlarını yapıyor; maddi anlamda getirisi daha yüksek olan işleri hedefliyor olacağınız anlamına gelir.

Rüyada para çalmak; birilerinin gizlediği bir şeyi öğreneceğiniz manasını taşır.