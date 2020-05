Yaşadığımız ruh hali rüyalarımıza yansıyor. Rüyada saç görmek de ruh halimizin bir yansıması olabilir. Sarı, siyah, beyaz, kızıl renklerde görebileceğimiz saçlar dağınık, kıvırcık, düz veya örgülü de olabiliyor. Uzun saç mal sahibi olmaya, dökülen saç ise mal kaybetmeye işaret ediyor. Dağınık saç ise bir tartışma yaşayacağımızı gösteriyor. Rüyada saç görmek tüm bunlardan fazla anlam taşıyor.

Kimi insan rüyalarını hiç hatırlamazken bazıları her gece rüya görür. Görülen her rüya merak konusu olmaz ama bazıları aklımızı meşgul edip durur. Rüyada saç görmek de en merak edilen rüyalardan. Özellikle kadınlar için iyiye işarettir. Çünkü saçlar kadınların güzellik öğesi olarak bilinir. Saçların olduğundan daha uzun görülmesi uzun ömrü işaret eder. Çocuk müjdesi de olabilir. Gür saçlar sıkıntıların son bulacağının göstergesi sayılır. Kısa saçlı kişiler saçlarını uzatmayı planlıyor ve rüyasında uzamış olduğunu görüyorsa ellerine beklediklerinden çok daha fazla para geçebilir. Rüyada görülen saç iş hayatında büyümeyi ve kişinin her anlamda güçlenmesini de gösterir. Peki rüyada saç görmek başka hangi anlamlara gelir?



Şekillerine Göre Rüyada Saç Görmek

Rüyada uzun saç görmek genelde iyi yorumlanır. Rüyayı göre kadınsa işlerinin sorunsuz gideceği söylenir. Bu şekilde rüyada saç görmek mal sahibi olmak ve birikim yapmak olarak yorumlanabilir. Uzun saçlar, aynı zamanda bilgi sahibi olmak anlamına gelir. Rüyada saçlarınız dağınık haldeyse aile üyeleriyle bir tartışma yaşamanız muhtemel. Saçlarınızı dökülmüş halde görmeniz mal kaybedebileceğini gösterir. Saçlarınızı gür görmekse bolluk ve bereket ile özdeşleştirilir. Saçlarınızı örgülü gördüyseniz çalışırken ince eleyip sık dokuyacağınız için işlerinizde başarıyı yakalarsınız. Sanatla ilgileneceğiniz anlamına da gelebilir. Bir anlamı da küs olanların barışması olabilir. Saçlarınızı kestirmiş halde görmeniz güzelliğe, uzun ömre, mala ve saygınlığa işaret eder. Saçlarınızı kendiniz kesiyorsanız kariyerinizde sıkıntılar yaşama ihtimaliniz var. Saçınızı bir başkası kesiyorsa haksız yere suçlanabilirsiniz. Saç kesmek ayrıca alacağınız ani kararlarla hayatınızı değiştireceğiniz manasına da gelebilir. Kendinizi güçsüz ve güvensiz hissetmeniz anlamına da gelir. Rüyada saçlarınızı tarıyorsanız kalıcı güzel dostluklar kuracaksınız. Başka bir anlamı da hayatınızla ilgili yeni kararlar almak için harekete geçmek üzere olmanız.





Renklerine Göre Rüyada Saç Görmek

Rüyada saç görmek pek çok açıdan değerlendirilmeli. Gördüğümüz saçların rengi de bu anlamda önemli. Rüyanızda kızıl saçlar gördüyseniz bu, insanların sizi sempatik bulacağını ve seveceğini gösterir. Sarı saçlar başarı, huzurlu bir hayat ve kalıcı mutluluk anlamına gelir. Kömür karası siyah saç görmek eşin zengin olacağını müjdeler. Eşinizin sizi çok seveceği ve rahat ettireceği anlamına gelir. Ayrıca saygınlık, cömertlik ve dürüstlük ile toplumda öne çıkacağınızı gösterir. Saçlarınızı beyaz olarak görmeniz taktir göreceğinize delalet eder. Rüyayı gören erkekse yüksek gelir edecek diyebiliriz. Rüyayı her kim görürse erkek çocuk sahibi olacağını da gösterir. Beyaz saç eğer bir davanız varsa olumlu neticeleneceğini müjdeler. Saçlarını beyaz gören kadınsa, eşinin işlerinin kötüleşeceği veya kadının bir hastalıkla savaşacağı anlamına gelir. Vücuttaki diğer tüyler de beyazlamışsa maddi krizler atlatılacak diyebiliriz.





Psikolojik olarak Rüyada Saç Görmek

Yaşanılan her türlü olumlu olumsuz duygu rüyalara yansıyabiliyor. Rüyada saç görmek daha çok travmatik dönemlerde ortaya çıkıyor. Büyük bir kayıp yaşayanların çoğu bu tarz rüyalar görüyor. Rüyada saç görmek cinsel duyguların açığa vurmasından da kaynaklanıyor olabilir. Eksiklik ve arzu nedeniyle de görebildiğimiz saç hakkında olan rüyalar da var. Özellikle karışık halde görülen saçlar hayatınızda kaos olduğu anlamına geliyor. Dökülen saçlarsa yaşanılan kayıpları ve yalnızlığı simgeliyor. Rüyayı bütünüyle ele almakta fayda var. Her zaman olumlu yorumlamak veya olumsuz rüyaların neticesinde olumlu kararlar alıp hayatımızı gözden geçirmek en iyisi.