Rüyada saç kestirmek mal ve uzun ömre yorulur... Rüyada saçını kısa görmek ya da rüyada dağınık saç görmek de farklı şekillerde tabir edilir.

Rüyada saç kestirmek; aslında gerçek hayatta da olduğu gibi kişinin hayatında değişiklik yapma arzusuna işaret eder. Rüyada saç kestirmek yapılacak değişikliklerle çok daha mutlu, huzurlu ve başarılı bir hayatın olabileceğine delalet eder. Ayrıca özel hayatta mutluluğu yakalamak anlamına da gelir.



Rüyada saçını kısa görmek; saçını kısa kestirdiğini görmek aile ve iş hayatında biraz zor zamanlar geçirileceğine işaret eder.

Rüyada saçını kuaföre kestirdiğini görmek; kuaförde olduğunu ve saçını kuaföre kestirdiğini gören kişi kurallara uyan bir birey olarak yaşar ve yanlış yapmaktan korktuğu için hep çevresindeki bilgili kişilerden akıl alarak, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürer.

Rüyada saçının kırıklarını aldırmak; değişikliklerin insana iyi geleceğine işaret eden rüyalardan biridir. Hasta kişilerin iyileşeceğine delalet eder. Bu rüya ayrıca rüya sahibinin hayatında yapacağı küçük değişikliklerin ona mutluluk getireceğini anlatır.

Rüyada saçını eşine kestirdiğini görmek; aile hayatlarına kimseyi karıştırmayan ve sorunlarını kendi aralarında çözen eşlere yorulur. Hayırlı bir rüyadır.

Rüyada tanımadığı birine saçını kestirdiğini görmek; iş ile alakalı bir riske girileceğine delalet eder.

Rüyada saçını asker tıraşı gibi kestirmek; kişinin takım çalışması yapacağına ve bu çalışmanın kendisine çok fayda sağlayacağına delalet eder.

Rüyada uzun saç görmek; uzun, gür ve sağlıklı saçları olduğunu görmek bazı güzel gelişmeler yaşanacağına ve mutlu günlerin çok yakın olduğuna delalet eder.

Rüyada dağınık saç görmek; rüya sahibinin tembelliğine veya boş işler ile uğraşmasına delalet eder. Kişinin gereksiz işler ile uğraşıp, vaktini boşa harcayacağına işaret etmektedir.

Rüyada saç sakal kestirmek; maddi anlamda cebinizden para çıkacağına ve sıkıntıya düşeceğinize işarettir. Rüya sahibi ihtiyaçlarını karşılamakta biraz zorlanacağı bir döneme girebilir.

Rüyada saçını kardeşine kestirdiğini görmek; rüya sahibinin gözünün açılacağına ve kimin dost kimin düşman olduğunu anlayacağı bir döneme girdiğine işaret eden bir rüyadır. Ayrıca eşler arasında var olan sorunların konuşarak çözüleceğine işaret eder.