Gerçek hayatta sigara ya keyiften ya kederden içilir... Peki rüyada sigara içmek hangi anlamlara geliyor olabilir dersiniz?

Rüyada sigara içmek bir erkek için karşılaşacağı birçok zorluktan sonra başarıya ulaşacağı manasına gelir. Rüyasında sigara içen kişi orta yaşta ise bir dostuyla arasının bozulacağına işarettir. Rüyada sigara içmek bekar bir kadın için ise maddi anlamda durumu iyi olan bir erkek ile evlenmeye delalet eder.



Rüyada sigara almak; rüyayı gören kişinin hayatında meydana gelecek olan güzel değişikliklere ve yeni adımlara işaret eder. Rüyasında sigara aldığını gören kişinin bir çok isteği yerine gelir. Tüm hayalleri gerçekleşir. Bazı alimlere göre rüyada sigara görmek sıkıntılı günler geçirmeye delalet eder. Kişinin etrafında kendisine faydalı olmayan ve kötülük yapmak isteyen kişiler olduğunu anlatır.

Rüyada sigara dumanı görmek; pek iyiye yorulmayan rüyalardan biridir. Rüyayı gören kişinin sıkıntı yaşamasına delalet eder. Rüyada sigara dumanı görmek bazen boş işler yapmak ve kişinin kendisine faydalı olmayan emellerine, faydasız ilme işaret etmektedir.

Rüyada sigara paketi görmek; bolluk anlamına gelir. Aynı zamanda bu rüya zengin ve güçlü birine delalet eder. Bazı yorumcular ise rüyada görülen sigara paketini haram mal ve haksız kazanca yorar.

Rüyada bir sürü sigara içtiğini görmek; tanımadığınız kişilerden gelebilecek olan zarar anlamını taşır. Hiç umulmadık bir yerden yardım görmek manasına da gelir.

Rüyada sigara sardığını görmek; sigara saran kişinin aile hayatında ya da iş yaşamında karşılaşacağı bazı sorunlardan dolayı çok mutsuz olacağı bir dönem geçireğini anlatır. Rüya sahibinin kendisinden kaynaklanan bazı olaylardan dolayı canınız sıkılabileceğini anlatır.

Rüyada sigara izmariti görmek; can sıkıcı olayların göstergesidir. Rüya sahibinin istemeden de olsa bazı olumsuz olayların içerisinde yer alacağına işaret eder. Ayrıca kişinin yaptığı işlerde başarıya ulaşmak için zamana ihtiyacı olduğunu da anlatır.

Rüyada sigara söndürmek; yanlış yolda olduğunu fark ederek hatadan dönmek anlamına gelir.

Rüyada yanmamış sigara görmek; henüz gerçekleşmemiş olayların habercisidir. Olumsuz sonuçlanacak girişimlere de delalet eden yanmamış sigara yaşanamamış ya da kavuşulamamış aşk anlamına da gelir.