Rüyada silah görmek gerçek hayattaki anlamından çok da farklı bir anlam taşımıyor aslında. Rüyada görülen silah kuvvet, şeref ve emniyet anlamlarına geliyor.

Rüyada silah görmek genel olarak iyiye yorulur. Rüyasında üzerinde birçok silah taşıdığını gören kimse hasta ise iyileşir, bir şeyden çekiniyorsa veya korkuyorsa bu korkusundan kurtulur. Rüyada silah görmek düşmana galip gelmeye ve hastalıklardan kurtulmaya da işaret eder. Rüyada silah görmek zafer kazanma şeklinde de yorulur.



Rüyada silah kullandığını görmek; iyi olmayacak bir olayın yaşanacağına ya da iftira atılarak rüya sahibinin yapmadığı bir durumdan dolayı suçlanacağına işaret eder.

Rüyada silah satın almak; iş hayatı ile ilgili gelişmelerle işaret eder. Rüya sahibinin iş hayatında oldukça başarılı olacağı eğer kişinin düzenli bir işi yoksa kısa zamanda düzenli bir işi olacağı manasına gelir. Rüyada silah satın almak aile bireylerinin birbiriyle olan bağları ile de yorumlanır ve sıkıntıların biteceğine işaret eder.

Rüyada silah sesi duymak; İş hayatı ile yorumlanan bir diğer rüyadır. Rüyada silah sesi duymak çok uzun yıllar boyunca kimsenin sahip olamayacağı kadar büyük bir şöhrete sahip olunacağına ve bu şöhret sayesinde birçok kişiye yardım edileceğine delalet eder. Ayrıca silah sesi duymak yeni bir ilişkiye başlanacağına ve bu ilişkinin mutlu bir evliliğe dönüşeceğine işaret eder. Bu rüya karanlık dönemin bitip aydınlık günlerin geleceğinin habercisidir.

Rüyada silahla vurulduğunu görmek; bazı insanlardan gelebilecek kötülüğe karşı önlem alınması gerektiğine delalet eder. Aile içinde yaşanan birtakım gerginliklerin son bulacağı anlamına da gelen bu rüya maddi anlamda kazancın artmasına da işaret eder.

Rüyada silah hediye edildiğini görmek; rüya sahibinin bilgi birikimi sayesinde kendisini daha yükseklere taşıyacağını ve isteklerine ulaşacağını anlatır. Bu rüyayı geren kişinin iş hayatı yolunda gidecek, sağlıkla ilgili sorunları varsa üstesinden gelecek ve kısa sürede büyük başarılar kazanacaktır.

Rüyada silahla birini vurduğunu görmek; rüya sahibinin çevresindekileri ve özellikle ailesini bazı davranışları ya da sözleriyle kırdığı manasını taşımaktadır. Ailevi ilişkilerde daha dikkatli ve duyarlı olunması gerektiğini anlatır.