Rüyada su görmek rahatlık, temizlik, geçim, toplu mal, çocuk, ganimet, ucuzluk anlamlarına gelir. Rüyada akan su görmek kişinin başarılı işlere adım atacağına ayrıca uzun ömürlü olacağına işaret eder.

Rüyada su görmek iyiye yorulur. Rüyada su içtiğini görmek, içilen su temiz ve lezzetli ise amacına ulaşmak, pis ve bulanık ise; fakirliğe ve maddi zarara işaret eder. Sarı renkli su içtiğini görmek ise hastalık anlamına gelir. Rüyada soğuk, buz gibi su içtiğini görmek kişinin eline mal geçeceğine işaret eder.



Rüyada su kaplumbağası görmek; mutluluk habercisidir. Rüyayı gören kişinin etrafındaki kişiler tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişi olduğuna ve yaptığı iyiliklerin hiçbir zaman unutulmayacağına delalet eder.



Rüyada su baskını görmek; rüya sahibinin hem kendisini hem de ailesini etkisi altına alacak olan bir olay yaşaması ve maddi-manevi birtakım kayıplar yaşayacağına işaret eder.



Rüyada su kuyusu görmek; kuyudan su çıkardığını görmek evliliğe, güzel ahlaklı ve güler yüzlü kişiye yorulur. Kuyu görmek bekar kimseler için evlilik anlamına gelir. Kuyu kazdığı ve kuyudan su çıktığını gören kimse zengin, maddi durumu iyi olan bir kişi ile evlenir. Kuyu kazdığını görmek aynı zamanda hile anlamına da gelir. Eğer kazılan kuyudan su çıkmıyorsa evlenilecek kişinin malının olmadığı anlamına gelir.



Rüyada evi su içinde görmek; evi su basması rüya sahibinin uzak bir akrabasından büyük miktarda bir servet kalacağına ve sonrasında rahat bir hayat süreceğine delalet eder.



Rüyada su kurbağası görmek; kurbağa genel olarak hayra ve güzelliğe yorulur. Kişinin hayırlı bir insan olduğu anlamına gelir.



Rüyada su baskınından kurtulduğunu görmek; rüya sahibinin iş ortamında veya çevresinde düşmanları olduğu fakat rüya sahibinin akıllıca hareketleri doğrultusunda bu düşmanların oyunlarını bozacağı anlamına gelir. Bu rüya su baskınından kurtulduğunu gören kişi için kendisi için hazırlanan tuzaklardan veya kötülükten son anda kurtulmaya işaret eder.



Rüyada suya girip yıkandığını görmek; berrak suyun içerisine girip yıkandığını gören kişinin servete sahip olacağı, sıkıntılardan kurtulup arınacağı anlamını taşır.