Rüyada süt görmek, erkek veya kadın fark etmeksizin kişinin mal sahibi olacağına işaret eder.

Rüyada süt görmek; rüyada göğsünden süt aktığını görmek kişinin talihinin açılacağına delalet eder. Rüyada göğsünden süt geldiğini görmek; gören kadın küçük bir çocuğu emzirdiğini görmüşse hem emziren hem de emen kişinin talihinin kapanmasına işaret eder.



Rüyada süt görmek alın teri dökmeden mal ve mülk sahibi olmak olarak tabir edilir. Rüyada eşek sütü içen kişi kudrete erişir. Rüyada kedi sütü içtiğini görmek ise bir hastalığa yakalanmak olarak tabir edilir. Rüyada insan sütünü hasta bir kimse içtiği takdirde şifa bulacağı şeklinde yorumlanır.



Rüyada süt içmek; rüya sahibinin malının ve mülkünün helal kazanç olduğuna alın teri ile kazanıldığına işaret eder. Rüyada sağılmış süt içtiğini görmek ise zengin olmaya yorulur.



Rüyada bardakta süt görmek; ve içmek hem iş hem de bir eş olarak tabir edilir; iyi bir mevki ve yükselinebilecek bir işe sahip olmak manasına gelir. Toplumun tanıdığı ve takip ettiği bir kişi olunacağına işaret eder. Rüyada bardaktan süt içtiğini görmek güç gösterisi yapmak isteyen bir rakibin rüya sahibi tarafından yenilgiye uğratılacağı şeklinde yorumlanır.



Rüyada süt kaynattığını görmek; hayırlı ve güzel bir işe atılacağına, kişinin birlikte olduğu kişi ile evleneceğine, terfi alacağına, güzel haberler duyacağına ve sağlığının düzeleceğine işaret eder.



Rüyada süt banyosu yaptığın�� görmek; sıkıntıların ve sorunların ortadan kalkacağına, kötü niyetli kimselerin kurdukları tuzakların bozulacağına ve mutlu, huzurlu bir yuvaya sahip olunacağına delalet eder. Sevgilisi olmayan kişiler için ise rüyada sütle banyo yaptığını görmek yakın bir zaman içerisinde bir ilişkiye başlamaya işaret eder. Ayrıca iyi kalpli bir kimse ile evlilik yapılacağı şeklinde de yorumlanır.



Rüyada koyun sütü görmek; mal mülk ile rüyada inek sütü görmek ise zenginlik ile tabir edilir.



Rüyada süt dağıtmak; bekar kimseler için kısa bir süre içerisinde evlilik yaparak evlat sahibi olunacağı şeklinde yorumlanır. Dilek ve isteklerin yakın zamanda gerçeğe dönüşeceğine ve iyi projelerden elde edilen kazancın aile bireyleri için harcanacağına işaret eder.

Rüyada süt dişi görmek; hayra yorulur. Rüya sahibinin kendine zararı dokunan bir kimseye yardım edeceğine ayrıca rüya sahibinin huzurlu ve mutlu olacağına işaret eder.