Rüyada tatlı yemek rüya sahibinin aile hayatında bir süredir ters giden olayların son bulacağına; yaşadığı sıkıntı ve dertlerden kurtulacağına ve gelecek mutluluğa işaret eder.

Rüyada tatlı yemek; eğer rüyayı gören kişi hasta ise şifa bulacağına ve eski sağlığına kavuşacağına işaret eder. Rüyada tatlı görmek hanenin huzurlu olması ile de yorumlanır. Rüyada Tatlı Yemek ayrıca iş hayatında uzun zamandan beri beklenen terfinin sonunda geleceğine işaret eder.



Rüyada şerbetli tatlı yemek; maddi anlamda iyi gelişmeler yaşanacağına ve kazancın artmasına yorulur. Allah'ın rahmetine ve bereketine nail olmak ve baht açıklığı anlamına da gelir.



Rüyada halka tatlı yemek; halka tatlı gören kişi dünyevi işler peşinde koşarak yalnızca zevk almanın yoluna gidiyor şeklinde yorumlanır. Rüyasında halka tatlı yiyen bir kimse kendine faydası olmayan işler peşindedir.



Rüyada kurabiye yemek; hayırlı ve güzeldir. Sıkıntılarınızdan kurtulacağınız, borcunuz varsa ödeyeceğiniz, maddi anlamda iyi günler geçireceğiniz anlamına gelir. hayırlı ve güzel günlerin yakın olduğunun habercisidir.



Rüyada tatlı kurabiye yemek; yakın bir zaman içerisinde iyi kararlar vereceğinize ve çok mutlu olacağınıza işaret eder.



Rüyada aşure tatlısı görmek; insanlık adına bir şeyler yapmak ve yapılan işte çok başarılı olmaya işaret eder.



Rüyada tatlı aşerdiğini görmek; bu rüyayı gören kişi eğer kadınsa yakın bir zaman içerisinde hamile kalarak çocuk sahibi olacağına işaret eder. Ayrıca bu rüya kişinin hayallerinin sonunda gerçekleşeceğine delalet eder.



Rüyada tatlı satın almak; tatlı aldığını görmek veya bir başkasının tatlı aldığını görmek kişi eğer cimri biri ise eli açık, cömert biri olacağına işaret eder. Hayırlı haberler almak şeklinde de yorumlanır. Rüyada tatlı alan kişi eğer bekar ise mutlu bir evlilik yapacağı, evli ise tatlı bir çocuğunun olacağı anlamına gelir.

Rüyada çikolatalı tatlı yemek; rüyada çikolata görmek aşk hayatının yolunda gideceğine işaret eder. Eğer bekarsanız bir kimse ile tanışacağınıza, sevgiliniz var ise daha da mutlu olacağınıza işaret eder. Bir kutlama yapacağınız şeklinde de tabir edilir.



Rüyada sütlü tatlı yemek; sütlü tatlı görmek ve yemek rüya sahibinin umutlu bir kişiliğe sahip olduğuna işaret eder. Evlilik ile alakalı şansın ve bahtın açık olduğuna, maddi anlamda bir sıkıntı çekmeyeceğine, hayallerinin gerçekleşeceğine delalet eder. Ayrıca bazı rüya tabircilerine göre bu rüyayı gören kişi evli ise bir kız çocuğu olacağına yorumlanır.