Rüyada tavşan görmek; rüya sahibinin iş hayatında yaşayacağı olumlu gelişmelere ve mutluluğa yorulur. Rüyada tavşan görmek ayrıca kişinin aşk hayatının yolunda gideceğine de işaret eder.

Rüyada tavşan yavrusu görmek; rüya sahibinin bu aralar umutsuz olduğu fakat umudunu yitirmemesi gerektiğine dair bir uyarı niteliğindedir. Kişinin güzel gelişmeler yaşayacağına, müjdeli haberler alacağına; daha huzurlu, mutlu olacağına işaret eder.



Rüyada tavşan sürüsü görmek; işle ilgilidir. Tavşan sürüsü görmek kalabalık bir iş ortamında çalışacağınıza, sıkıntılardan sonra elde edeceğiniz büyük başarılara ve büyük kazançlar elde edeceğinize işaret eder.

Rüyada tavşan öldürdüğünü görmek; ormanda, dağda veya herhangi bir yerde tavşanı avladığınızı, yani öldürdüğünüzü görmek sevineceğiniz bir haberin ardından üzüleceğiniz bir haber alacağınıza delalet eder. Tavşan avladığını gören kişinin yakın bir zaman içerisinde kısmeti açılır. Eğer bu kişi evliliğe sıcak bakmıyorsa, ailesinden birinin evleneceğine ve bir düğün olacağına işaret eder.



Rüyada pembe tavşan görmek; rüya sahibinin isteklerinin gerçekleşeceğine, sağlıklı olacağına, maddi durumunun iyi olacağına ve kendisini seven kişilerin olduğuna işaret eder. Bazı rüya tabircilerine göre pembe tavşan, kişinin bazı sıkıntılar sonrasında yüzünün güleceğine ve hak ettiği mutluluğa erişeceğine işaret eder.

Rüyada tavşanın ısırdığını görmek; tavşanın elinizi ısırdığını görmeniz eğer kan da görmüşseniz bir işinizin araya başka kimselerin girmesinden dolayı bozulacağına ve birtakım tartışmalar yaşayacağınıza delalet eder.



Rüyada beyaz tavşan görmek ne demek; beyaz sevimli tavşan görmek güzel ve hayırlı bir kısmet ile tabir edilir. Rüya sahibinin kısmetinin açılarak sevdiği kimse ile görkemli ve güzel bir düğün ile evleneceğine işarettir.



Rüyada siyah tavşan görmek; bekar kimse için huysuz ve inatçı birisi ile ilişki yaşanacağı anlamına gelir. Rüyada siyah tavşan görmek nazara da yorulur. Kişiyi kıskanan, çekemeyen ve birçok şeyinde gözü olan kimseler olduğu anlamına gelir. Rüya sahibinin nazara gelmesi olarak tabir edilir. Bu rüya, görenin her şeyini herkese anlatmaması gerektiği yönünde bir uyarı niteliğindedir.



Rüyada gri tavşan görmek; rüya sahibinin yaşayacağı olumsuzlukları gayet olgunlukla ve soğuk kanlılıkla karşılayarak üstesinden geleceğine yorulur. Ayrıca gri tavşan iş değişikliği anlamına da gelir.