Rüyada uçağa binmek tanıdığınız bir kişini işi ve sağlık durumu hakkında iyi haberler alacağınız ve mutlu olacağınız anlamına gelir. Rüya sahibinin elinde olmadan sıkıntılı ortamlara ve durumlara gireceği şeklinde de tabir edilir.

Rüyada uçağa binmek; işte yaptığınız ufak bir hata yüzünden zor bir duruma düşeceğiniz ve bazı şeylerin kararını verirken tekrar düşünmeniz gerektiğini anlatır. Rüyada uçağa binmek aynı zamanda işte yükselmeye ve makam sahibi olmaya da işaret eder.



Rüyada uçağa binmek için hazırlanmak; rüya sahibinin yükseleceği adımlar atacağı ve yapacağı birtakım çalışmalar sayesinde maddi anlamda iyi bir konuma geleceği şeklinde tabir edilir. Ayrıca yeni tanışılacak bir kişi ile güzel bir ilişkiye ya da sıcak bir dostluğa işaret eder.

Rüyada uçağa binmek ve uçmak; rüya sahibinin onu zor durumda bırakacağı, sıkıntılı işlere bulaştığına ve bu işten kurtulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkmak zorunda kalacağına işaret eder.

Rüyada özel uçağa binmek; rüya sahibinin hem iş hem özel hayatında güzel gelişmelerin olacağına ve sıkıntılarından kurtulacağına işaret etmektedir. İşte ilerleme ve iyi bir kariyer olarak yorulur.

Rüyada sevgiliyle uçağa binmek; bir arkadaşlığın sonlandırılacağına, geçmişte kalan bazı olayların tekrar gündeme geleceğine ve mevki kaybına işaret eder. Rüyada yeni sevgiliniz ile uçağa bindiğinizi görmeniz sıkıntılarınızın yakın bir zaman içerisinde sona ereceği anlamına gelir.

Rüyada uçağa binip hacca gitmek; rüyayı gören kişinin bir konuda kusursuz bir hizmet alması veya eksiksiz şekilde ağırlanması şeklinde tabir edilir. Havaalanından uçağa binerek hacca gittiğini görmek, aklında olan hedefini gerçekleştirmek için gereken her türlü çileyi çekmeye ve tüm zorluklara göğüs germeye işaret eder.

Rüyada eşiyle uçağa binmek; sağlık sorunları ile uğraşan bir akrabaya ya da muhtaç kişilere yardım edileceğine işaret eder. Bu rüya maddi kazanç ve sıkıntıları sona ermesi şeklinde de yorulur.

Rüyada üstü açık uçağa binmek; samimi bir aile ortamında bulunacağınıza, zorlukların aşılacağına, tüm kırgınlık ve kızgınlıkların biteceğine delalet eder. Üstü açık uçağa bindikten sonra uçağın düştüğünü görmek ise yapılan iyiliklere rağmen bu iyiliklerin görülmemesi ve ihanet anlamına gelir.

Rüyada uçak düşmesi; hem aile hem de iş hayatında yaşanan sorunlara ve bu sorunların neden olacağı can sıkıntısına yorulur.