Rüyada yumurta görmek mutluluk ve zenginlik şeklinde yorumlanır. Yumurta bekar kişiler için evliliğin işareti iken evli kişiler için evlat ve mal anlamına da gelir.

Rüyada yumurta görmek; hısım, akraba, dostların bir araya toplanmalarına veya para biriktirmeye işaret eder. Rüyasında elinde taze pişmiş yumurta olduğunu gören kişi zor işleri kolayca halleder ve mal sahibi olur. Rüyada yumurta gören kişi eğer bekar ise evlenir.



Rüyada yumurta yemek; taze pişmiş yumurta kolaylıkla elde edilen kazançtır. Başlanan işin büyümesi ile kar getirmesi manasına gelir. Ayrıca rüya sahibinin rüyasında yumurta yemesi çocuk sahibi olmaya da delalet eder. Rüyasında yumurta yediğini gören kişi hamile ise erkek çocuğu olur.

Rüyada yumurta pişirmek başladığınız işin olgunlaşarak size kar getirecek duruma geleceğine işaret eder. Rüyada pişmiş yumurtayı soyduğunu görmek ise yeni elde edilecek mala yorulur.

Rüyada yumurta almak; rüya sahibinin evinin bereketinin artacağı manasına gelir.

Rüyada çiğ yumurta yemek; haram mal, keder ve hüzün ile yorumlanır.

Rüyada çürük yumurta görmek; kişinin çocuklarından veya birlikte çalıştığı kişilerden hayır görmeyeceği anlamına gelir.

Rüyada yumurtanın kabuğunu yemek; gizli kalmış bir şeyin ortaya çıkacağı anlamına gelir.

Rüyada yumurta sarısı görmek; sarışın bir çocuk ve altın anlamına gelir.

Rüyada yumurta akı (beyazı) görmek; bu rüyayı gören kişinin parasının ilerleyen zamanlarda tükeneceğine işaret eder.

Rüyada yumurta soymak; mal mülk sahibi olmaya işaret eder.

Rüyada yumurta kırmak; çocuklarla ilgili sorunlara ya da hastalığa işaret eder.