Rüyada yüzmek kişinin hayatta her istediğine zamanı gelince kavuşacağına delalet eder. Ancak yüzülen denizin temiz veya pis olması rüyanın anlamını değiştirir.

Rüyada yüzmek kuruntularınızdan, şüphelerinizden kurtulacağınıza ve rahatlayacağınıza işaret eder. Ayrıca rüyada yüzmek, yüzdüğünü gören kişinin iyi huylu, çevresine saygılı, hayırlı işleri yapmasından dolayıda çevresinde oldukça sevilen ve sayılan bir kişi olduğuna işaret eder. Bu kişi sözüne güvenilir ve güzel ahlaka sahiptir.



Rüyada denizde yüzmek; rüya sahibinin birtakım hedeflerinin olduğuna ve bu hedeflerine adım adım yaklaştığına delalet eder.



Rüyada okyanusta yüzmek; temiz, berrak görünen bir okyanusta yüzmek aile hayatının mutlu geçmesi ile iş hayatınıza da yoğunlaşarak büyük başarılar elde edecek ve iyi kazanç getirecek bazı işlerde bulunacağınız şeklinde tabir edilir. Sıkıntı ve dertlerinizin de sona ereceğine delalet eder.



Rüyada havuzda yüzmek ne demek; rüya sahibinin yaptığı işler ile yalnızca geçimini sağlayacağına ekstra birikim yapamayacağına delalet eder.



Rüyada sırt üstü yüzmek; güvendiğiniz bir kişinin sizi memnun edeceğine, çektiğiniz sıkıntıların sonunda refaha kavuşacağınıza delalet eder. Eğer yoğun bir dönem geçiriyorsanız dinlenmeye fırsat bulabileceğinize işaret eder.



Rüyada yunuslarla yüzmek; balık kısmet demektir. Yunus balığı ile yüzdüğünü görmek sıkıntılarınızın üstesinden sabrınız ve azminiz sayesinde geleceğinize, kısmetli bir kişi olduğunuza, şansınızın yaver gideceğine ve huzurlu, mutlu bir hayatınızın olacağına delalet eder.



Rüyada balina ile yüzmek; balina görmek de kısmete yorulur. Rüya sahibinin kısmetli olduğuna, işsizse iyi bir yerden iş teklifi alacağına delalet eder. Balina ile beraber yüzdüğünü görmek ise çok önemli bir işin başına geçerek büyük bir sorumluluk alacağınıza ve çok çalışacağınıza yorulur.

Rüyada gece yüzmek; gece karanlıkta yüzmek zorlu bir dönem geçirileceğine, iş ile ilgili ufak sıkıntılar yaşayabileceğinize ve kötü niyetli bir kimse ile tanışabileceğinize işaret eder.



Rüyada şelalede yüzmek; şelale görmek rüya sahibinin hayal dünyasını zengin olduğuna, bahtının açık, şanslı bir kimse olduğuna işaret eder. Dolayısıyla rüyada şelale görmek hayırlı ve güzel rüyalardandır. Şelalede yüzdüğünü görmek aşk hayatınızın kötü ise yolunda gideceğine, mutlu olacağınıza ve sorunlarınızın çözüleceğine delalet eder. İçinizi ferah tutmanıza işaret eden bir rüyadır.



Rüyada ırmak görmek; hayırlı olaylar yaşayacağınıza, aşk hayatınızın düzene gireceğine, yeni kimseler ile tanışacağınıza delalet eder.