Rüyada yüzük görmek rüyayı gören kişinin yakın çevresi tarafından sevildiğine fakat daha da sevilip, saygı duyulacağına işaret eder.

Rüyada yüzük görmek; aynı zamanda bir araba, ev veya hayvan sahibi olmaya yorulur. Rüyada yüzük görmek genellikle iyi tabir edilir fakat rüyada görülen yüzük solgun, soluk renkli, pis ve kötü görünüyorsa sıkıntı veya bazı mutsuzluklar yaşanacağına işaret eder.



Rüyada yüzük bulup takmak; eğer rüyayı gören kişi evli ise yakın zaman içerisinde bir bebek haberi alıp çok sevineceğine; eğer kişi evli değil ise kendine hayırlı bir kısmetin çıkacağına ve kısa bir süre içerisinde evleneceğine işaret eder.



Rüyada yüzük taktığını görmek; rüyada takılan yüzük güzel, parlak ve yeni görünüyor ise yakın zaman içerisinde evleneceğinize veya evlilik teklifi alacağınıza işaret eder.



Rüyada yeşil yüzük görmek; taşı yeşil yakuttan yüzük gören kişinin zeki ve anlayışlı bir çocuğu olacağına yorulur.



Rüyada altın yüzük görmek nedir; rüyada altın yüzük gören kişiye güzel ve hayırlı kapılar açılır. İşlerinin yolunda gideceği ve hem kendine hem işine zarar veren tüm şeylerden kurtulacağına işaret eder. Altın yüzük taktığını görmek ise hayırlıdır. Rüyayı gören kişi kadın ise güzelliğine düşkün ve sevilen biri olduğuna yorulur.



Rüyada bakır yüzük görmek; rüyada gümüş yüzük görmek hayırlı olsa da bakır yüzük görmek pek hayra yorulmaz. Çevrenizdeki insanlara karşı daha dikkatli olmanız ve bu insanlardan iyilik istememeniz anlamına gelir. Çünkü bu kişilerden istenen iyiliğin bir zaman sonra pişmanlığa dönüşmesi kaçınılmaz olacaktır.



Rüyada tek taş yüzük görmek ve takmak; rüya sahibinin yakın bir zaman içerisinde sevdiği kişiden evlilik teklifi alacağına ve yakın zamanda evleneceğinize işaret eder. Gördüğünüz yüzük ne kadar güzel ve parlak ise evliliğinizde o kadar güzel ve yakın bir zamanda olacak şeklinde yorulur. Eğer yüzük çok parlak değil ve net göremediyseniz evlilik çok kısa sürede olmayacağı, biraz daha süresi olduğu anlamına gelir.



Rüyada gümüş yüzük görmek; beklemediğiniz bir anda elinize mal ya da para geçeceğine işaret eder. Gümüş yüzük görmek ayrıca kişinin bilgisinin, ilminin artacağını da anlatır.



Rüyada elmas yüzük görmek; güzel ve parlak olmasından dolayı rüyada elmas görmek hayırlı ve zor bulunan bir kısmetin size gelmesine işaret eder. İş ya da aşk anlamında kısmetli bir döneme gireceğinizi, bu kısmetten dolayı çok mutlu olacağınızı anlatır.