Bizi etkileyen korktuğumuz ya da heyecanlandığımız bir rüya gördüğümüzde çoğumuzun yaptığı ilk eylem internetten rüya tabirlerine bakmak oluyor. Peki burada yazılanlar gerçekten doğru mu?

Bilinçaltımızda şekillenen rüyalara, aslında bu kadar derin anlamlar yüklememiz Freud için oldukça saçma. Çünkü Freud’a göre rüyalar sadece dış dünyada var olan bilinçaltı isteklerimizin birer gölgesini oluşturuyor.



Peki sıklıkla görülen rüyaların psikolojik altyapısını biliyor musunuz? Gelin bu rüyaların psikolojimizdeki yansımalarına birlikte göz atalım.



En Sık Görülen Rüyalar ve Psikolojik Yorumu

Tarih boyunca rüya kavramı, insanoğlu üzerinde fazlasıyla merak uyandırıcı ve ilgi çekici bir etki yaratmıştır. Zaman içinde ise bu rüyalara gizemli anlamlar yüklenmiş, hatta ilahi güçler tarafından insanoğluna gelecekten haber verildiği düşünülmüştür. Kişiyi derinden etkileyen rüyaların istemsiz olarak ve hızlı bir şekilde unutulduğunu fark ettiklerinde ise bu tezi doğrulamışlar ve rüyada simgesel görülen her detaya birer anlam yüklemişlerdir. Ancak günümüzde hala bu tarz rüya tabirleri hakkında araştırmalar devam ediyor olsa da; rüya kavramının bilinçaltı ile bağlantısı, bilimsel açıklamalarla kanıtlanmıştır. O halde gelin korkutucu olarak nitelendirdiğimiz ve halk arasında kötü bir şekilde yorumlanan rüyaların gerçek anlamlarını birlikte inceleyelim.







Rüyada Diş Dökülmesi Görmek

Fazlasıyla sıkıntılı olan bu rüyada, çoğu zaman dişlerimizin anlamsız bir şekilde teker teker döküldüğünü fark ederiz. Korkulu rüyalar listesinde başı çeken bu rüya, sanılanın aksine bir akrabanızın vefat edeceğini size vahiy yoluyla bildirmez. Bu tarz rüyalar görülmesinin asıl sebebi; gündelik yaşamınızda derin beğenilme kaygısı ya da utanç duyduğunuzun bir göstergesidir.







Rüyada Birinin Öldüğünü Görmek

Travmatik etki yaratan bu tarz rüyalarda; çoğunlukla ya sevdiğiniz birinin ölümüne ya da kendi ölümünüze şahit olursunuz. Klasik rüya tabirlerine göre bu tarz rüyalarda kimin vefat ettiğini gördüyseniz, o kişinin ömrünü uzattığınız söylenir. Ancak tahmin edildiği üzere bu yorumun bilimsel bir dayanağı bulunmamaktadır. Rüyada birinin öldüğünü görmenin psikolojik karşılığı ise bilinçaltınızda o kişiyi hayatınızdan çıkarmak istediğinizi ya da karşı tarafın size yaptığı bir davranışa karşı duyduğunuz derin kırgınlığı ifade eder. Elbette bu yorum, çoğu zaman rüyanın birebir ifade karşılığı da olmaz. Rüyanızda birinin öldüğünü görmeniz; aslında o kişinin, hayatınızdan çıkmasından ne denli korktuğunuzu da yansıtacaktır. Rüyanızda kendi ölümünüzü görmeniz ise; gerçek hayatta kendinizi affedemediğiniz bir hata yaptığınıza ve bu hatanızla henüz yüzleşemediğinize yorumlanmaktadır.







Rüyada Kapalı Kalmak

Oldukça klostrofobi içeren ve sarsıcı olan bu rüya çeşidinde ise çoğunlukla birinden kaçarken tuzağa düşürülerek bir yere kapatıldığınızı görürsünüz. Bu tarz rüyalar; gerçek dünyada kendinizi fazlasıyla korunmasız hissettiğiniz ve bu konuyu kendinize ifade etmekten bile kaçtığınızı yansıtır.







Rüyada Düşmek

Rüyada yüksek bir yerden düştüğünü görmek hemen hemen hepimizin yaşadığı bir durumdur. Rüyanızda düşerken çoğunlukla tam yere çarptığınız anda sarsılarak uyanırsınız. Bu tarz rüyalar ise çoğunlukla, günlük hayatta endişe ve kontrol kaybı yaşadığınızı ifade eder. Herhangi bir açıdan bilinçaltınızda; kendinizi güvende hissetmiyor ve çevrenizdeki insanların size hiçbir konuda destek vermediğini düşünüyor olabilirsiniz.







Rüyada Altın Görmek

Rüyada maddi değere sahip şeyleri çağrıştıran şeyler görmek kişinin çalışma azmine hayata karşı hırsına ve yükselme arzusunu ifade eder. Bu kişiler çoğunlukla gelecek hakkında umudunu hiç kaybetmeyen ve geleceğin hep daha güzel olacağını düşünen kimselerdir.







Rüyada Çıplak Olduğunu Görmek

Giyilmemesi gereken bir ortamda çıplak ya da uygunsuz kıyafetler giyerek; bir yerde bulunduğunuzu ya da siz giyinmişken bir başkasının çıplak dolaşmasını bir kez bile olsa rüyanızda görmüş olmalısınız. Bu tarz rüyaların psikoloji de karşılığı; kendinizi dış dünya da korunmasız ve çaresiz hissettiğinizdir. Bu rüya genellikle yeni evlenecek ya da yeni bir işe başlayan kişilerde görmektedir.







Rüyada Köpek Görmek

Rüyada köpek görmek geleneksel rüya tabirlerine göre çevrenizde bir düşman olduğunu ifade eder. Bu tarz rüyalarda ise çoğunlukla köpeğin sizi ısırmasıyla uyanırsınız. Köpek ısırması, gerçek hayatta bir düşmanınızın size zarar verme ihtimalinden ziyade; rüyayı gören kişinin çevresindeki insanlara karşı olan güvensizliğini ve karşılaşabileceği ihanetlere karşı zayıflığını ifade etmektedir.







Rüyada Kedi Görmek

Rüyada kedi görmek gün içinde yaşadığınız bir durumun psikolojik yansıması olabileceği gibi; kedi görmenin psikolojik yorumu; rüyayı gören kişinin; özgürlük duygusu ve prensiplerine aşırı bağlılığı ile ifade edilir. Kediler bizlere kişiliğimiz ve özgürlüğümüz hakkında fikir verir.







Rüyada Fare Görmek

Rüyasında fare hatta birçok fareyi bir arada görmek; dış dünyada yaşanılan baskı ve korkuları ifade eder. Çoğunlukla bu tarz rüyalar baş edilemeyen büyük sorunlar yaşandığını ve kişinin hayatını sürekli olarak endişe ve huzursuzluk içinde geçirdiğini gösterir.







Rüyada Kar Görmek

Rüyada kar görmek esasen kişinin değişim isteğini ve buna karşı olan büyük ihtiyacını simgeler. Monoton yaşamdan sıkılan kişiler rüyalarında mevsimsel değişiklikleri simgeleyen nesneleri görürler. Sıradanlıktan bunalan kimseler rüyalarında çoğunlukla mevsimsel değişiklik yaşama isteği duyarlar. Bu durum tamamen kişinin ruh haliyle ilgilidir.