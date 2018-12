Artık çevrenizde güne egzersizle ve güzel bir kahvaltıyla başlayanlara imrenmeye son vereceksiniz. Çünkü bu yazıyı okuduktan sonra siz de bir “sabah insanı” olacaksınız!

Yazı: Elif Gürsoy



Kimileri için değil sabahın erken saatlerinde spor yapmak ya da güzel bir kahvaltı hazırlamak; uyanmak bile işkence geliyor. Hal böyleyken, sabahları vaktinde kalkabilmek yeterli oluyor. Siz de bu kişilerden biriyseniz ve bu alışkanlığınızı değiştirmek istiyorsanız bir şeyleri değiştirmeniz gerektiğini belirtmek isteriz. Gününüzü daha verimli geçirebilmek, her zamankinden daha zinde hissedebilmek adına alışkanlıklarınızı biraz değiştirerek sabah insanı olma yolundaki amacınıza ulaşabilirsiniz. Ne demişler, erken kalkan yol alır… Hazırsanız başlayalım!



Kaliteli uyku

Hafta içi, önemli bir iş günü öncesinde sabaha karşı yatabildiğinizi ve yalnızca üç-dört saat uyduğunuzu var sayalım. Gün içinde sürekli uykulu bir halde dolaşacak, belki biraz başınız ağrıyacak, gözleriniz yanarak sürekli kapanmak isteyecek. Bu şekilde geçirdiğiniz bir günden ne kadar verim alabileceğinizi düşünün. İstisnai durumlarda böyle günler olabilir ancak bunu düzenli olarak yaptığını farz edersek, oldukça kötü bir uyku düzenine sahip olduğunuzu söyleyebiliriz. Sağlıklı yaşam felsefesinde temiz beslenme, spor ve egzersiz kadar, kaliteli uyku da bir o kadar önem taşıyor. Küçüklüğünüzden, okul yıllarından kalma “Erken yat, erken kalk” alışkanlığını geri kazanmak işe yarayacak. Sabahları daha enerjik kalmak, gün içinde daha iyi hissedebilmek için uykunuzu iyi almaya bakın. Üstelik bunu haftada sadece birkaç günlüğüne yapmadan, vazgeçemeyeceğiniz bir alışkanlık haline getirin.



Huzur veren bir yatak odası

Peki uykunuzu en iyi şekilde nasıl alacaksınız? Erken yatmak bazen tek başına yeterli olmayabiliyor. Uyuduğunuz odada önem vermeniz gereken noktalara dikkat çekerek, kaliteli uyku için uygun ortamı sağlayabilirsiniz. Belli sıklıklarla odanızı havalandırın ve oksijen seviyesini yükseltmeye çalışın. Yatak, yastık ve nevresim takımı tercihlerinizde seçici olun. Özellikle baş, boyun ve bel gibi rahatsızlıklarınız varsa, yatak ve yastık seçiminizi ihtiyacınıza göre yapın. Göze rahatsızlık vermeyen, yumuşak tonlu ampuller kullanın.



Erken alarm

Eminiz ki çoğumuz uykuyu çok seviyordur ama işe gitmeden önce o alarm kaç defa çalıp, erteleniyor kim bilir? Alarm konusunda pozitif ve iyimser olamayacağız, baştan söyleyelim. Evet, zaman zaman uyanmak zor olabiliyor. Sizi çok iyi anlıyoruz ancak ertele ertele nereye kadar? Birkaç tüyo ile alarmın işe yaramasını sağlayabiliriz. Örneğin, kurduğunuz alarm melodisinin en katlanılmaz, uzun ve en rahatsız edici olanını seçin. Yumuşak ve ninniyi hatırlatan melodiler daha fazla uyuma isteği yaratabilir, dikkat!Son olarak, uyanmanız gereken saatin 30 dakika öncesine ayarlayarak, uykunuzun etkisini yavaş yavaş düşürmeye başlayabilirsiniz.



Sağlıklı kahvaltı

Kahvaltı önemli bir öğün ve günün geri kalanını da sağlıklı beslenerek geçirebilmenin en sağlam adımlarından biri. Renkli mi renkli, besin değeri bol ve her yerinden sağlık akan harika bir kahvaltıyla güne başlamak iyi gelecek. Üstelik biraz da tariflerle ve temiz beslenmeyle aranız iyiyse, her sabah için farklı bir şeyler uydurmaya çalışabilirsiniz. Böylece uyanacağınız diğer sabah, kahvaltıda yapacağınız tariflerle motive olabilirsiniz.



Planlı bir gün

İş açısından daha verimli biri olmayı bizim gibi sizin de isteyeceğinizi düşünüyoruz. Mesleğiniz ne olursa olsun, güne başlamadan önce hatta kahvaltıdan sonra keyif kahveniz eşliğinde ajandanızı elinize alın. Gün içinde neler yapmanız gerekiyor, hangi işler acil, hangileri değil, ev alışverişi mi yapmak gerekiyor, liste mi lazım ya da işten sonra hangi randevunuz var gibi önceliklerinizi not etmeye başlayın. Planlı bir kişi olmaya başlayarak, sabahları erken kalkmanın önemini de bu şekilde anlamış olacaksınız.







Ödül motivasyonu

Hediyeleri hep başkasına mı vereceksiniz?

Tabii ki hayır! Etrafınızdakiler kadar siz de önemli ve değerlisiniz. Doğum günleriniz ya da diğer özel günleriniz dışında da kendinize hediye almayı ihmal etmeyin. Ama bu hediyeyi hak edecek bir şey yapın. Mesela sabah erkenden kalkın ve o gün için kendinize çok ufak da olsa yeni bir şey alın! Hediyenizin pahalı olmasına gerek yok. Gün içinde bir yerlerde denk geldiğiniz ve cebinizi yakmayacak herhangi bir şeyi satın alabilirsiniz. Hem ruhunuza iyi gelecek hem de sabah insanı olmaya biraz daha yaklaşmış olacaksınız.



*Formsante dergisinden alınmıştır.