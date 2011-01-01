Yaşadığımız düzen ve toplum bizi sadece tek bir şeye doğru itiyor: Daha fazlasını istemek. Oysa fazlanın mutluluk getirdiği inancı oldukça yanlış. Eğer bu doğru olsaydı her şeyin en fazla şekilde tüketildiği toplumlarda mutluluk derecesi eşit şekilde artardı. Ancak araştırmalar öyle demiyor. Bu da bizi şu soruya götürüyor: Acaba sade bir hayat bizi daha mutlu eder mi? Cevap basit: Evet!

İhtiyacınız kadarını alırsınız

Sadelik demek sadece ihtiyacınız olanı almak demektir. Bu da sizi gereksiz tüketimden ve anlamsız arzulardan uzaklaştırır. Arzularınızın peşinde koşmak için harcadığınız zamanın yerine çok daha güzel şeyler koyabilirsiniz. Bu da zamanla kendinizi daha iyi tanımanızı sağlar. Her şeyi istemek yerine sadece istediğiniz şeyleri elde etmeye çabalarsınız.







Paylaşıma daha açık olursunuz

Az’ın ve sade’nin en güzel yanı geriye paylaşmak için çok şeyin kalmasıdır. Sizin ihtiyacınız olanı aldığınızda belki de elinizdeki bir başka şey de başka birinin çok istediği bir şeye dönüşür. Bu şekilde çevrenize de vermeye başlarsınız. Bir bakarsınız ki bu durum sizi çok daha mutlu bir insana çevirmiş.







Gereksiz fazlalıkları taşımazsınız

Her şeyi al, al, al. Tüketemeden daha yenisini al. Hepimizin yaşadığı şey kuşkusuz bu. Oysa gereksiz fazlalıklardan kurtulduğunuzda ruhunuzda da evinizde de çok fazla yer açılacak ferahlayacaksınız. Gereksiz yere gereksiz bir çok şeyi bir o yana bir bu yana taşımaktan kurtulacaksınız. Fazlalıklarınızı atın.







Kendinizle daha fazla meşgul olursunuz

Sade bir yaşam demek, kafanızın ve ruhunuzun çok daha az yorumlası demek. İşte tam da bu nedenle kendinizle daha fazla meşgul olmanız anlamına geliyor. Sadeleştiğinizde elinizde kendiniz kalır. Siz de kendinizle ilgili hiç düşünmediklerinizi düşünür, kendinizi çok daha iyi tanımaya başlarsınız. Bir bakmışsınız kendinizi bulmuşsunuz. Hayatta bundan daha güzel bir mutluluk yoktur.



