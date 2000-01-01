Dünyanın en kendine özgü yaşam tarzına sahip insanlarını barındıran ülkesi olan Japonya ile ilgili öğrendiğimiz her yenilik bizi daha da şaşkınlığa sürüklüyor.

Asla vazgeçmedikleri sakinlik ve saygılarının yanında doğa ve ruh ile uyumlu hayatlarıyla birçok dünya insanına ilham veren Japonya’nın bu kendine özgü ve oldukça şaşırtıcı özelliklerinden bazılarına göz atalım dedik.



1- At kuyruklu motorsiklet kaskı

Motorsiklet kullanan uzun saçlı insanların en büyük şikayetlerinden biri saçlarını kaskın içine yerleştirme sıkıntısıdır. Japonlar buna oldukça estetik bir çözüm getirmişler. Kaskın arkasında saçlarınızı serbestçe çıkartıp, rüzgara bırakabileceğiniz bir delik bulunuyor ve böylelikle kask içinde saçlarım ne olacak sorusu da tedavülden kalkıyor.







2- Sıcak yemek makineleri

Sıkça rastladığımız gofret ya da gazoz makinelerinden çok farklı olarak Japonya’da size sıcak yemek sunan makinelere rastlamak oldukça mümkün. Seçtiğiniz yemekler size bir tepsi eşliğinde geliyor ve ister işe giderken, ister de yolda yürürken bu sıcak ev yemeklerini tüketebiliyorsunuz.







3- Yemek maskesi

Japonya’da yemek yerken ağzını göstermek ayıp sayılıyor ama birçok fast-food restoranına sahip olan ülke buna bir çözüm bulmuş. Hamburger ya da ısırarak yemek zorunda olduğunuz yemekler için yüz maskesi geliştirmişler. Böylelikle hem kötü görüntüye sebep olmuyorsunuz, hem de geleneklere karşı gelmiyorsunuz.







4- Konserve yemek restoranı

Restoran demek taze ve lezzetli yemek yenen yerler demektir. Ama Japonların ilginç fikirleri olduğunu söylemiştik. Mr. Kanzo isimli bir restoran zinciri sadece ve sadece konserve yemek satıyor. Restorana girip, raflardan istediğiniz konserve yemeği alabiliyorsunuz. Restoran size plastik çatal ve kaşık servis etmeyi unutmuyor.



