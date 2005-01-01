‘Less is more’ yani ‘az çoktur’ felsefesine siz de uyum sağlayın ve hayatınıza sadeliğin güzelliğini katın!

Kafanız hep dolu, çoğu zaman dalgın ve unutkansınız... Kaos olarak adlandırdığımız bu tabloda aslında ‘kendimize geç kalıyoruz’. Ancak kendimizi yeniden yakaladığımızda sadeleşip yüklerimizden arınmak mümkün olabilecek, biliyor musunuz? Gerçek şu ki, kendimizi dinlemek yerine o kadar çok ve farklı dış sese odaklanıyoruz ki, kafamızın karışık olmasının en belirgin sebebi bu. Haydi, önce kendimizi dinleyelim. Sonra da sadeleşelim.



Tek seferde detaylı toplayın

Her gün azar azar toplamak yerine tek seferde detaylı toparlayın. Çünkü süreç uzadıkça bu işi asla bitiremeyeceğimizi düşünerek bıkıyoruz. Ev toplamayı özel bir etkinlik haline getirin ve her gün yapmayın.



Sabah erken kalkın

İşe başlamak için en uygun zaman, sabahın erken saatleri. Taze sabah havası zihninizi açar ve ayırt etme kabiliyetinizi keskin kılar. Rahatlamak için arka fonda bir müziğe ihtiyacınız varsa, tercihiniz sözsüz melodiler olsun.



Kritik soru: ‘Bana haz veriyor mu?’

Yanıt evetse, elinizdekine sıkıca sarılın. ‘Olmasa da olur aslında’ diyorsanız, atın gitsin. Peki bir şeyi atamadığınız zaman ne yapmalısınız? Zihnimiz onu atmamıza engel olmak için bir sürü neden üretir. Mesela, ‘Daha sonra buna ihtiyacım olabilir’ veya ‘Bunu atmak israftan başka bir şey değil’ gibi. Bu noktada ilk olarak bunu neden edindiğinizi düşünün. Örneğin hiç giymediğiniz bir kıyafet varsa, size neyin yakışmadığını göstererek rolünü tamamlamış demektir.



Sıraya uyun

Atmaya, karar vermesi kolay olan eşyalarla başladığınızda süreç sorunsuz yürür. Takip edilecek sıra şöyledir: Kıyafetler, kitaplar, kağıtlar, muhtelif eşyalar ve duygusal bağ kurduğunuz eşyalar. Kıyafetleri de sıralayın; üstler, altlar, asılması gerekenler, çoraplar, iç çamaşırları, el çantaları, aksesuarlar, ayakkabılar... Toplama sürecinde şaşırtıcı derecede hız kazanacaksınız.







Yatak odanızı sadeleştirin

Gereksiz kutularden, asla kullanmadığınız aksesuarlardan, gardırobunuzda asla giyilmeyecek kıyafetlerden kurtulun.



‘Bir ara’ hiçbir zaman demek

‘Bir ara kullanırım' deyip elinizi sürmediğiniz eşyalarla bir an önce vedalaşın!

‘Öylesine’ kelimesiyle vedalaşın

Peki madeni paralar, saç tokaları, silgiler, yedek düğmeler, kol saati parçaları, bitik piller? Bazen atılmayan ama ‘öylesine’ cevabıyla tutulan kutular vardır... ‘Öylesine’ yaklaşımıyla artık vedalaşın. Eşyaları öylesine değil, sevdiğiniz için saklayın.



Asla gelmeyecek misafirlere özel nevresimler...

Şilte, yorgan, battaniye ve çarşaf setlerinizle düzenli olarak misafir ağırlıyorsanız sorun yok; ancak bu nadir olan bir şeyse bu kadar yedeklemeye gerek bulunmuyor.





Nude serisini keşfedin!

Paşabahçe'nin Nude koleksiyonu, sade renkleri, yalın tasarımlarıyla "Simple is beautiful" felsefesiyle birebir örtüşüyor. Koleksiyonu keşfetmek için: www.nudeglass.com



