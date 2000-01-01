Gün geçtikçe stresiz yaşamın yollarını daha çok arıyoruz. Çünkü stres ve gerginlik rahat uyumamızı engelliyor, sindirim sistemimizin bozulmasını tetikliyor, baş ağrısı ve migrene neden oluyor. Ayrıca panik atak gibi pek çok sinirsel rahatsızlık oluşturuyor. Oysa bir fincan saf lavanta çayı ile bunları tedavi etmeniz ve kendinizi huzurun yumuşacık kollarına bırakmanız mümkün!
SAF LAVANTA ÇAYININ FAYDALARI
Uykusuzluk: Uykuya
geçmeden yarım saat önce içilecek saf lavanta çayı stresi ve gerginliği
yatıştırarak deliksiz ve huzurlu bir uykuyu destekliyor. Maryland
Üniversitesi Tıp Merkezi'nin yaptığı çalışmalara göre saf lavanta sinir
sistemini rahatlatıyor ve gevşemeyi artırıyor. Bu da uykusuzluğun tedavisine
yardımcı oluyor.
Baş Ağrısı ve
Migren: 2012 yılında İran Mashad Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji
Departmanı tarafından placebo kontrollü yapılan klinik çalışma doğrultusunda saf
lavantanın migren ağrılarını tedavi ettiği onaylanmış. Dolayısıyla saf lavanta
çayı baş veya migren ağrılarını hissettiğimiz anlarda en sağlıklı çözüm oluyor.
Sindirim Problemi:
Yemek sonrasında veya midede yanma yaşandığında içilecek bir fincan saf lavanta
çayı mide ve bağırsaklarda rahatlamaya yardımcı oluyor. 2004 Kasım ayında Life
Science’ta yayınlanan bir araştırmaya göre de saf lavanta çayı içmenin gastrit
ülsere karşı koruma sağladığı ve rahatlattığı gözlemlenmiş.
Kas ağrısı: Saf lavanta çayı kasların ve eklemlerin rahatlamasına
yardımcı oluyor, sinir sistemini de gevşeterek yatışmayı destekliyor. 2000
yılında Etofarmakoloji Journal’da yayınlanan bir araştırmaya göre saf
lavanta kasları rahatlatıyor ve spazmları geçirmeye yardımcı oluyor.
Bulantı: Saf lavanta çayı mide asidini dengeleyerek bulantının dindirilmesine yardımcı oluyor.
Lavanta ve lavandinin etkisi aynı değil!
Saf Lavanta yalnızca Provence dağlarında deniz seviyesinden 800 m yukarıda yetişen bir bitki. Dolayısıyla Türkiye’de yetişen lavanta değil, lavandin. Lavandin ise kesinlikle saf lavantanın bu tedavi edici özelliklerini gösteremiyor. Lavantanın gerçekten saf lavanta kalitesinde olduğunu anlamanın tek yolu kalite etiketininin olup olmadığına bakmak. Fransız hükümeti lavanta üzerinde yaptığı pek çok test neticesinde o bitkinin saflığına karar veriyor ve bunu AOP etiketi vererek güvence altına alıyor.
Le Château Du Bois (LCDB) 1890 yılından beri kendi arazisinde saf lavanta yetiştiriyor. Her ekininin saflığını ve kalitesini Fransız hükümetine AOP etiketiyle onaylatıyor. Yetiştirdiği saf lavantaları Provence’ın yağmur sularıyla damıtan LCDB, tüm ürünlerini Ecocert sertifikasıyla %100 doğal ve organik bir şekilde ürettiğini kanıtlıyor.