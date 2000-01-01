Bir fincan lavanta çayı ile stressiz yaşamın kapılarını aralayabilirsiniz... İşte saf lavanta çayının 5 faydası...

Gün geçtikçe stresiz yaşamın yollarını daha çok arıyoruz. Çünkü stres ve gerginlik rahat uyumamızı engelliyor, sindirim sistemimizin bozulmasını tetikliyor, baş ağrısı ve migrene neden oluyor. Ayrıca panik atak gibi pek çok sinirsel rahatsızlık oluşturuyor. Oysa bir fincan saf lavanta çayı ile bunları tedavi etmeniz ve kendinizi huzurun yumuşacık kollarına bırakmanız mümkün!

SAF LAVANTA ÇAYININ FAYDALARI



Uykusuzluk: Uykuya geçmeden yarım saat önce içilecek saf lavanta çayı stresi ve gerginliği yatıştırarak deliksiz ve huzurlu bir uykuyu destekliyor. Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi'nin yaptığı çalışmalara göre saf lavanta sinir sistemini rahatlatıyor ve gevşemeyi artırıyor. Bu da uykusuzluğun tedavisine yardımcı oluyor.

Baş Ağrısı ve Migren: 2012 yılında İran Mashad Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Departmanı tarafından placebo kontrollü yapılan klinik çalışma doğrultusunda saf lavantanın migren ağrılarını tedavi ettiği onaylanmış. Dolayısıyla saf lavanta çayı baş veya migren ağrılarını hissettiğimiz anlarda en sağlıklı çözüm oluyor.

Sindirim Problemi: Yemek sonrasında veya midede yanma yaşandığında içilecek bir fincan saf lavanta çayı mide ve bağırsaklarda rahatlamaya yardımcı oluyor. 2004 Kasım ayında Life Science’ta yayınlanan bir araştırmaya göre de saf lavanta çayı içmenin gastrit ülsere karşı koruma sağladığı ve rahatlattığı gözlemlenmiş.

Kas ağrısı: Saf lavanta çayı kasların ve eklemlerin rahatlamasına yardımcı oluyor, sinir sistemini de gevşeterek yatışmayı destekliyor. 2000 yılında Etofarmakoloji Journal’da yayınlanan bir araştırmaya göre saf lavanta kasları rahatlatıyor ve spazmları geçirmeye yardımcı oluyor.

Bulantı: Saf lavanta çayı mide asidini dengeleyerek bulantının dindirilmesine yardımcı oluyor.

Lavanta ve lavandinin etkisi aynı değil!

Saf Lavanta yalnızca Provence dağlarında deniz seviyesinden 800 m yukarıda yetişen bir bitki. Dolayısıyla Türkiye’de yetişen lavanta değil, lavandin. Lavandin ise kesinlikle saf lavantanın bu tedavi edici özelliklerini gösteremiyor. Lavantanın gerçekten saf lavanta kalitesinde olduğunu anlamanın tek yolu kalite etiketininin olup olmadığına bakmak. Fransız hükümeti lavanta üzerinde yaptığı pek çok test neticesinde o bitkinin saflığına karar veriyor ve bunu AOP etiketi vererek güvence altına alıyor.

Le Château Du Bois (LCDB) 1890 yılından beri kendi arazisinde saf lavanta yetiştiriyor. Her ekininin saflığını ve kalitesini Fransız hükümetine AOP etiketiyle onaylatıyor. Yetiştirdiği saf lavantaları Provence’ın yağmur sularıyla damıtan LCDB, tüm ürünlerini Ecocert sertifikasıyla %100 doğal ve organik bir şekilde ürettiğini kanıtlıyor.