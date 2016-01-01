Sağlam ve estetik

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DataStar, Adata'nın darbe ve suya dayanıklı ve estetik tasarımlı yeni taşınabilir diskini satışa sundu.

Adata HD650 model taşınabilir disk, güçlü yapısının yanı sıra hızlı veri transferi sağlayan yeni teknolojilerle donatılmış. Özel kaplamalı yüzeyi sayesinde düşme, çarpma gibi darbelere karşı diski ve içindeki verileri koruyan ürün, sağlamlıkla estetiği buluşturan şık bir tasarıma sahip. Üç katlı özel bir silikon malzeme ile kaplı olan Adata HD650, tüm açılardan şok emilimi yapabiliyor. Olağanüstü esnek silikon malzemesi sayesinde aktif yaşayanların rahatlıkla yanlarında taşıyabilecekleri cihaz, önemli dokümanları güvenli olarak depolayabiliyor. 1TB geniş depolama kapasitesine sahip olan ürün, USB 3.0 arabirimini destekliyor. Bu sayede yüksek hızlarda veri depolayabiliyor. Ürünün üzerinde yer alan mavi renkli LED gösterge, veri transferi sırasında işlemi takip etme olanağı sağlıyor. Cihaza şık bir görünüm de sağlayan bu LED gösterge, aynı zamanda güç seviyesini de kullanıcıya gösteriyor. Siyah ya da kırmızı renk seçeneği ile satışa sunulan ADATA HD650 taşınabilir diskin bazı özellikleri ve fiyatı ise şöyle:

ADATA DashDrive Durable HD650 Taşınabilir Disk

- 1TB depolama kapasitesi,

- Siyah ya da kırmızı kasa rengi seçeneği,

- USB 3.0 arabirim (geriye dönük olarak USB2.0 desteği de bulunuyor),

- Windows 8.x ve daha eski işletim sistemlerini destekliyor,

- 121 x 81 x 21 mm boyutunda,

- 201 gr ağırlığında,

- 3 yıl garanti

- Fiyat: 69.50 USD+KDV (Tavsiye edilen satış fiyatıdır).

