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'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulaması başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan, 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattıklarını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Randevu İstesem Aşım Ne Zaman Yapılır? 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım." ifadelerini kullandı.

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