Hem lezzetli hem sağlıklı hem de pratik bir yemek olabilir mi? ‘Bedeninizi sevin ve onurlandırın’ felsefesiyle sağlıklı yaşama yönelik önerilerini paylaştığı Clarita’s Way adlı internet sitesi ve bu felsefenin izlerini taşıyan yemek kitabıyla adını duyuran Clara Seren Amram’ın bol renkli ve hafif tarifleriyle elbette mümkün.

Hazırlayan: Selen Tanyeri

Fotoğraf: Nurdan Usta



Esmer pirinç pilavı ve mercimek

Hazırlama süresi: 25-20 dakika

4 kişilik

Malzemeler

• 2 çorba kaşığı doğranmış taze soğan

• 1 çorba kaşığı doğranmış maydanoz

• 1/2 çorba kaşığı kırmızı ve sarı biber (küçük küçük kesilmiş)

• 1/2 çorba kaşığı zeytinyağı

• 1 su bardağı pişmiş mercimek

• 1 su bardağı pişmiş esmer pirinç pilavı (sıcak olmalı)



Hazırlanışı

Taze soğan, maydanoz ve biberleri kızgın bir tavada 2 dakika soteleyin. Mercimekleri ekleyin, iyice karıştırıp ateşten alın. Koni şeklinde bir fincanın ya da bardağın yarısını esmer pirinç pilavı ile kalanını ise mercimekle doldurun. Kabın şeklini alması için iyice bastırın, boşluklar kalmasın. 2-3 dakika kadar bekleyin. Ardından servis tabağına ters çevirerek sunum yapabilirsiniz.







Hindistan cevizli pasta

Hazırlama süresi: 70-80 dakika

4-6 kişilik

Malzemeler

• 3 yumurta

• 1 su bardağı Hindistan cevizi sütü

• 1/2 su bardağı Hindistan cevizi rendesi

• 1 su bardağı sıvı yağ

• 1 su bardağı kahverengi şeker

• 2 su bardağı tam buğday unu

• 1 paket kabartma tozu

• 1 paket vanilya

Süslemek için

Taze Hindistan cevizi

Kreması için

• 2 yumurta akı

• 1/2 su bardağı pudra şekeri



Not: Eğer kahverengi şeker kullanmak isterseniz, onu da mutfak robotunda çekerek pudra haline getirebilirsiniz.



Hazırlanışı

Hindistan cevizi rendesini Hindistan cevizi sütünde 30 dakika bekletin. Yumurtalarla şekeri mikser ile 5 dakika çırpın. Yağ ve Hindistan cevizi karışımını ekleyerek karıştırmaya devam edin. Unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyerek iyice karıştırın. Karışımı bir kek kalıbına dökerek önceden 175 dereceye ısıtılmış fırında, üstü kızarana kadar 30-35 dakika pişirin. Fırından alın, 10 dakika soğutun. Bu sırada kremayı hazırlayabilirsiniz. Bunun için 2 yumurta akını iyice çırpın, şekeri azar azar ekleyerek iyice koyulaşana kadar karıştırmaya devam edin. Soğumuş olan kekin üzerini kremayla ve ince Hindistan cevizi dilimleriyle süsleyebilirsiniz.







Acı zeytin ezmesi

Hazırlama süresi: 40 dakika

4 kişilik

Malzemeler

• 1 kırmızı biber

• 1 sarı biber

• 150 gr kapari

• 6 orta boy patlıcan

• 1 kase (yaklaşık 300 gr) çeri domates

• 250 gr (karışık) yeşil ve siyah zeytin

• 2 yemek kaşığı beyaz şarap

• 8 diş sarımsak

• 5 yemek kaşığı zeytinyağı

• Tuz, taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı

Sarımsakları ezin ve tavada 3 dakika sote edin. Ardından kırmızı biber, sarı biber, çeri domates ve beyaz şarabı ekleyip karıştırın. Son olarak patlıcanları küp küp doğrayıp ekleyin. Bu haliyle 30 dakika daha pişirin. Zeytin karışımını ve kapariyi ekleyin ve 5 dakika pişirin. Tuz ve karabiber ekledikten sonra hepsini karıştırın ve zeytinyağını ekleyip servis edin.







Keten tohumlu kalp krakerler

Hazırlama süresi: 90-100 dakika

6-8 kişilik

Malzemeler

• 2 yumurta sarısı

• 450 gr tam buğday unu

• 1 tatlı kaşığı kuru maya

• 1 su bardağı ılık su

• 2 tatlı kaşığı tuz

• 2 çorba kaşığı zeytinyağı

• 1 çorba kaşığı kepek

• 2 çorba kaşığı susam

• 2 çorba kaşığı keten tohumu



Hazırlanışı

Maya, tuz ve suyu karıştırın. Maya iyice eriyene kadar bekletin. Susam ve keten tohumu dışında diğer tüm malzemeyi ekleyin ve elinizle iyice karıştırın. Yağlanmış bir kaseye alın. Üzerini örtün ve hacmi iki katına çıkana kadar yaklaşık 30 dakika boyunca kabarması için bekletin. Bir fırın tepsisini yağlayın. Hamura bastırarak kabarıklığını azaltın ve ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Bunları ellerinizin arasında yuvarlayarak fırın tepsinizin boyuna uygun ince çubuklar yapın. Bu çubukların uçlarını birleştirerek kalp şekli verin ve birbirlerine değmeyecek şekilde tepsiye dizin. Üstlerine çırpılmış yumurta sarısı sürün ve susam, keten tohumu serpin. Önceden 175 dereceye ısıtılmış fırında 20-30 dakika pişirin. Soğuduktan sonra hava geçirmez bir kavanozda saklayabilirsiniz.



