Sağlıklı tatil rehberi!

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Rezervasyon tamam, bavullar hazır, tatil hayalleri de kuruldu. Peki ya sağlık önlemleriniz? Tatilden hastalık anıları ile dönmemek için bir seyahat hekimine başvurmayı ihmal etmeyin.

Dünyanın dört bir yanında yılın tüm aylarında tatil yapmak mümkün olsa da, büyük çoğunluk karanlık kış günlerinin ardından güneş kendini gösterince tatil heyecanına kapılıyor. Haziran ayından itibaren rezervasyonlar yapılıyor, bavullar toplanıyor ve güzel hayallerle tatile çıkılıyor. Ancak bazen hiç beklenmedik anda ortaya çıkan hastalıklar tatili zehir edebiliyor. Bayındır Hastanesi Kavaklıdere Seyahat Hastalıkları Kliniği’nden Prof. Dr. Levent Doğancı ile seyahat hastalıklarını ve korunma yollarını konuştuk. Prof. Dr. Levent Doğancı, en sık rastlanan seyahat hastalıklarının flora değişikliğine bağlı olarak turist ishali, gastroenteritler (mide-bağırsak iltihabı), üst solunum yolu enfeksiyonları, böcek ısırıkları ve cinsel ilişki yoluyla bulaşan enfeksiyonlar olduğunu belirtiyor. Tropikal bölgeler ile geri kalmış ülkeler ve kırsal alanların daha tehlikeli olduğunu belirten Prof. Dr. Levent Doğancı, “Yüksek riskli bölgelere gidilmeden önce Seyahat Kliniği ile konsültasyon yapılmalı, bölgelere göre gerekli aşılar bağışıklama takvimine göre olunmalı, bazı ilaçlar seyahat çantasında bulundurulmalı” diyor.

Yazı: Yaprak Çetinkaya / Formsante

