"Samimi bir gülüşün" sırrı ne?

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İçten bir gülümsemenin sırrının ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Ya gülümsediğimizde hangi kaslarımızın harekete geçtiğini? Peki, gülümsemenin bulaşıcı olduğunu biliyor muydunuz?

"Samimi gülüşün" nasıl olduğu keşfedildi! İsviçreli ve Amerikalı bilim adamlarının araştırması içten gelen gülüş esnasında hangi kasların harekete geçtiğini belirledi.



Araştırmada, gönüllülerden 19 farklı gülümseme ifadesine bakması istendi. Gönüllüler ifadelere bakıp içten gülümsediğinde yuvarlak kaslar (göz etrafını saran kaslar), kaşları yöneten kaslar ve ağzın kenarlarının kalkmasını sağlayan kaslarının harekete geçtiği ortaya çıktı.



"PloS One" dergisinde yayımlanan araştırmada ayrıca gülümsemenin "bulaşıcı" olduğu da görüldü. Bilim adamları, bir kişi gülümsediğinde karşıdaki kişinin de otomatik şekilde gülümsediğini ve bunun "ayna etkisi" olarak adlandırıldığını açıkladı.



Araştırmanın sonuçları, "ayna etkisinden" yoksun otistiklerin tedavisine ışık tutuyor.