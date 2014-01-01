Samsonite'ını tasarla, kendi stilinde seyahat et!





Dünyanın en büyük seyahat çözümleri sunan markası Samsonite, bu yıl ikincisi heyecanla beklenen “Samsonite’ımı Tasarla 2014” ile seyahat tutkunlarını tasarım ile buluşturacak. Samsonite’ın sınırlı sayıda üretilecek yeni Cosmolite’lerin tasarlanacağı yarışmada katılımcıları, bu ikonlaşmış koleksiyona damgalarını vurmaları için eşsiz bir fırsat sunuyor.Avrupa ülkesi, Rusya, Güney Afrika ve Türkiye’den katılımın olacağı yarışmada, katılımcılar, öncü bir baskı tekniği kullanarak Cosmolite® bavulunda yer alacak kendi orijinal eserlerini yaratmaya davetliler. 14 tema ile başlayacak olan yarışmada, her temanın tasarım birincisine Cosmolite® bavulu verilecek ve hepsi arasından seçilecek en iyi 5 tema birincisi, sürpriz ödüllerin sahibi olacak.14 Mart’ta sona erecek bu heyecan dolu yarışmaya başvurmak için yapmanız gerekenler ise çok basit…1.TASARLASamsonite bavulun ön yüzüne basılacak eserini tasarla. Bir şablon indir ve 14 temadan birisini seç. Yaratıcı ol!2. GÖNDERBaşvuru formunu doldur ve eserini/eserlerini yükle. Üç ayrı tasarım gönderebilirsin, ancak niteliğin miktardan üstün olduğunu hatırla!3. KAZAN!Kazananlar, jüri tarafından seçilecektir. Ayrıca, en fazla oyu alan tasarım Halkın Seçimi Ödülünü alacaktır.4. UÇ!Bavullarını toplamaya hazır ol! Büyük ödülün sahipleri, 1500 Euro tutarındaki hediye çeklerini, Avrupa’daki bir şehre yapacakları heyecan dolu gezide harcayabilecekler.Hem tasarımının Samsonite Cosmolite® bavulu ile üretilip seyahat severlerle buluşmasını istiyor, hem de hayalindeki seyahate kavuşmak istiyorsan bu heyecan dolu fırsatı kaçırma!Yarışmayla ilgili detaylı bilgi için;http://www.designmysamsonite.com